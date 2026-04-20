Streaming in Italia: attualmente in vetta “Norimberga” e “Euphoria”. Si riaffaccia “Perfect Days” – Classifica JustWatch

Per il cinema, il primo posto della classifica settimanale continua a essere occupato da Norimberga, che mantiene la vetta per la terza settimana consecutiva.

Ambientato subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, il film racconta la vicenda di uno psichiatra statunitense chiamato a valutare la sanità mentale di alcuni importanti prigionieri nazisti, determinando se possano essere processati per crimini di guerra.

Tra dilemmi etici e pressioni politiche, il suo lavoro si complica ulteriormente quando si trova faccia a faccia con Hermann Göring, figura centrale del regime hitleriano. Un film intenso che combina tensione storica e riflessione morale.

Al secondo posto si conferma Una battaglia dopo l’altra, già protagonista ai recenti Oscar con 13 nomination e 6 vittorie, tra cui Miglior Film.

La pellicola segue i French 75, un tempo gruppo rivoluzionario deciso a cambiare gli Stati Uniti con la forza, che si ritrovano anni dopo quando un nemico del passato minaccia ciò che resta delle loro vite. Un thriller avvincente e crepuscolare, sostenuto da un cast di prim’ordine guidato da Leonardo DiCaprio, Sean Penn e Benicio del Toro.

Chiude il podio Perfect Days, il film di Wim Wenders che risale di tre posizioni fino al terzo posto. La storia segue Hirayama, un sessantenne giapponese che lavora pulendo i bagni pubblici di Tokyo. La sua routine quotidiana, fatta di gesti semplici come innaffiare le piante e brevi incontri con le persone che incrocia, diventa uno specchio poetico della bellezza nascosta nella vita di tutti i giorni.

Sul fronte delle serie TV, Euphoria sale di una posizione conquistando il primo posto. La serie esplora la vita di un gruppo di liceali alle prese con eccessi, tra sesso, droga, traumi e l’influenza dei social media, offrendo un ritratto intenso e visivamente potente dell’adolescenza contemporanea.

Scende al secondo posto The Boys, che perde una posizione. Ambientata in un mondo dove i supereroi sono vere e proprie celebrità che abusano dei loro poteri, la serie segue un gruppo di vigilanti determinati a fermarli, in una lotta brutale tra persone comuni e individui dotati di capacità straordinarie.

Chiude il podio The Pitt, che guadagna una posizione salendo al terzo posto. Ambientata nel frenetico Trauma Medical Center di Pittsburgh, la serie racconta le difficoltà di medici e infermieri alle prese con emergenze continue, carenze strutturali e pressioni burocratiche, alternando adrenalina e momenti di profonda umanità.

In sintesi, la classifica di questa settimana mette in luce la varietà di storie che catturano il pubblico: dalla tensione storica e morale di Norimberga, al thriller politico di Una battaglia dopo l’altra, fino alla poesia silenziosa di Perfect Days, mentre sul fronte TV, le emozioni estreme di Euphoria, le battaglie contro supereroi corrotti e la vita frenetica in ospedale tengono gli spettatori incollati allo schermo.

Top film e serie TV più gettonate in Italia nell’ultima settimana: https://www.justwatch.com/it/streaming-charts

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