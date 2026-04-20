Presidente Bardi: benvenuto al Procuratore Falvo

Dichiarazione del Presidente Vito Bardi

“Rivolgo, a nome della Regione Basilicata e dell’intera comunità lucana, il più cordiale benvenuto al nuovo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, Francesco Falvo.

Le sue prime dichiarazioni restituiscono un profilo di alto spessore istituzionale, improntato al rigore, al senso dello Stato e alla piena consapevolezza del ruolo centrale della giustizia per la coesione sociale e lo sviluppo dei territori. Un approccio che rafforza la fiducia dei cittadini e contribuisce a consolidare un clima di legalità diffusa.

La Basilicata ha sempre fatto della correttezza amministrativa e del rispetto delle regole un tratto distintivo. In questo quadro, l’azione della magistratura rappresenta un presidio fondamentale per garantire equilibrio, trasparenza e tutela dei diritti.

Nel pieno rispetto delle reciproche competenze, auspico un rapporto di collaborazione istituzionale fondato su responsabilità e dialogo, nell’interesse esclusivo dei cittadini e del futuro della nostra regione.

Al Procuratore Falvo rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, certo che saprà interpretare questo incarico con autorevolezza, equilibrio e spirito di servizio”.