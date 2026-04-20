CRONACA
Droga, un arresto a Policoro
I carabinieri hanno fermato un giovane, di 24 anni, senza precedenti penali, in possesso di un chilo di cocaina. Accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, fuga pericolosa, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento di veicolo militare, è ora ai domiciliari.
A Policoro (Matera) i Carabinieri hanno arrestato un giovane, di 24 anni, senza precedenti penali, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, fuga pericolosa, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento di veicolo militare.
Il giovane non si è fermato all’alt dei militari durante un controllo, dandosi alla fuga a bordo dell’auto, speronando e danneggiando l’autocivetta dell’Aliquota Operativa impegnata nell’inseguimento.
Il giovane, prima di essere fermato, ha tentato di disfarsi di un involucro con oltre un chilogrammo di cocaina, lanciandolo dal finestrino: la droga è stata recuperata e sequestrata dagli agenti.
Su disposizione del pm di Matera, l’arrestato è stato accompagnato nel carcere della città di Sassi. Il gip ha poi disposto gli arresti domiciliari del 24enne con l’applicazione del braccialetto elettronico.