Droga, un arresto a Policoro

A Policoro (Matera) i Carabinieri hanno arrestato un giovane, di 24 anni, senza precedenti penali, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, fuga pericolosa, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento di veicolo militare.

Il giovane non si è fermato all’alt dei militari durante un controllo, dandosi alla fuga a bordo dell’auto, speronando e danneggiando l’autocivetta dell’Aliquota Operativa impegnata nell’inseguimento.

Il giovane, prima di essere fermato, ha tentato di disfarsi di un involucro con oltre un chilogrammo di cocaina, lanciandolo dal finestrino: la droga è stata recuperata e sequestrata dagli agenti.

Su disposizione del pm di Matera, l’arrestato è stato accompagnato nel carcere della città di Sassi. Il gip ha poi disposto gli arresti domiciliari del 24enne con l’applicazione del braccialetto elettronico.