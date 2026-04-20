Chiorazzo e Vizziello: “Ancora diverse decine di milioni di euro di risorse provenienti dalle compensazioni ambientali destinate a spese ordinarie del bilancio piuttosto che ad investimenti nel settore Non Oil”
Il Gruppo Consiliare Basilicata Casa Comune terrà una conferenza stampa giovedì 23 aprile alle ore 11.00, presso la Sala riunioni della Vice Presidenza – 4° piano Palazzo del Consiglio Regionale, per illustrare nel dettaglio il pacchetto di interrogazioni consiliari che i consiglieri Angelo Chiorazzo, Vice Presidente del Consiglio Regionale, e Gianni Vizziello, Presidente del Gruppo, hanno predisposto in merito ai nuovi progetti “Non Oil” approvati, sul progetto Lucas e sul Bonus Gas, misure finanziate con le risorse provenienti dalle royalties petrolifere, dalla vendita del gas e dalle compensazioni ambientali derivanti dagli accordi con Eni/Shell e Total/Shell/Mitsui.
Nel corso della conferenza stampa, i consiglieri regionali di Basilicata Casa Comune, proseguendo le attività di controllo sull’uso di centinaia di milioni di euro dovute ai lucani a seguito delle estrazioni petrolifere, evidenzieranno le contraddizioni che riguardano i nuovi progetti sostenibili approvati per diverse decine di milioni di euro, i ritardi nell’attuazione del progetto “Lucas” e gli aggiornamenti in merito alla misura Bonus Gas.
La conferenza stampa offrirà così un quadro completo e aggiornato su una delle più rilevanti partite strategiche per il futuro della Basilicata trasformata ormai in una misura a copertura di spese ordinarie del bilancio, sottraendo ingenti risorse che invece sono vincolate allo sviluppo e agli investimenti nel settore Non Oil per creare posti di lavoro per i giovani lucani.
Su questo tema Basilicata Casa Comune ritiene necessario continuare a sollecitare un percorso di piena trasparenza istituzionale, responsabilità amministrativa e coerenza con gli impegni assunti nei confronti della comunità lucana.