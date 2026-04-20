Assessore Cupparo: impianti sportivi e Agenzia dello Sport

“Con la promozione del Melfi in serie D e dell’Invicta Matera al torneo di Eccellenza i campionati di calcio dilettanti interregionale e quello regionale si arricchiscono della presenza di due squadre prestigiose che hanno avuto una grande storia passata e sono certo riusciranno ad averla anche nell’immediato futuro”. Così l’assessore Francesco Cupparo che ha la delega specifica per gli impianti sportivi.

“Sono entrambi successi sportivi che – aggiunge – coinvolgono platee di tifoseria cittadine particolarmente numerose in piazze che, per numeri di appassionati e prestigio cittadino, meritano un calcio ai più alti livelli.

Sono anche queste motivazioni ulteriori per proseguire il piano di lavoro che ci siamo dati come Giunta Bardi per interventi di rigenerazione e riqualificazione di impianti sportivi esistenti (abbiamo già speso circa 18 milioni di euro per 52 progetti di Comuni) e per realizzare nuovi impianti”.

L’assessore infine ha sottolineato che il progetto di costituzione di un’Agenzia Regionale per lo Sport “è diventato un’opportunità condivisa e sostenuto da tutto il mondo sportivo – federazioni, società, associazioni – della Basilicata”.