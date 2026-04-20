Alex Wyse incontra il sinfonico: a Matera dialogo con l’Orchestra ICO Magna Grecia Martedì 21 aprile 2026

Alex Wyse e il dialogo tra pop e sinfonico chiudono la stagione a Matera. Un incontro tra linguaggi musicali diversi segna l’ultimo appuntamento della Stagione Eventi Musicali 2025/2026, promossa dall’Associazione Musicale Luis Bacalov in collaborazione con l’Orchestra ICO Magna Grecia.

Martedì 21 aprile, alle ore 21.00, l’Auditorium Gervasio di Matera ospiterà l’atteso concerto conclusivo che vedrà protagonista il cantautore Alex Wyse, accompagnato dall’orchestra diretta dal maestro Piero Romano.

Un evento che unisce linguaggi musicali diversi, capace di parlare a pubblici eterogenei: la voce contemporanea di Alex Wyse si intreccia con il suono sinfonico dell’orchestra, dando vita a un’esperienza intensa e coinvolgente. Gli arrangiamenti, firmati da Valter Sivilotti e Davide Coppola, propongono una rilettura originale del repertorio dell’artista.

Il programma alterna i brani di Alex Wyse a riletture della grande tradizione del pop italiano, a cui il cantautore si rifà nel proprio percorso artistico. Una formazione che affonda nelle radici della canzone d’autore e che si ritrova anche in questo concerto, con brani di Francesco Gabbani, Nada e Caterina Caselli, punti di riferimento di un immaginario musicale che Wyse rielabora in chiave personale e contemporanea.

Cantautore tra i più interessanti della nuova scena pop italiana, Alessandro Rina, in arte Alex Wyse, si è formato con il diploma alla BIMM di Londra, avviando un percorso che lo ha portato rapidamente all’attenzione del grande pubblico. Nel 2022 partecipa al talent Amici di Maria De Filippi, dove raggiunge la finale distinguendosi per scrittura e presenza scenica. “Sogni al cielo” conquista il disco d’oro, seguito dall’EP “Non siamo soli”, primo in classifica FIMI e certificato oro; nello stesso anno esce l’album “Ciò che abbiamo dentro”, anch’esso disco d’oro. Negli anni successivi consolida il proprio percorso con un’intensa attività live e nuove produzioni discografiche, collaborando anche con artisti internazionali come Sophie and The Giants. Nel 2024 partecipa a Sanremo Giovani con il brano “Rockstar”, qualificandosi per le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025, dove conquista il secondo posto, confermando una crescita artistica costante e una forte identità musicale.

A guidare questo incontro tra pop e sinfonico sarà una bacchetta di grande esperienza e visione. Direttore d’orchestra e organizzatore culturale, Piero Romano è stato direttore del Conservatorio di Matera dal 2014 al 2017, contribuendo al rafforzamento dell’offerta formativa e al consolidamento del ruolo dell’istituzione nel panorama musicale del territorio. Fondatore e direttore artistico dell’Orchestra ICO della Magna Grecia dal 1992, ne ha accompagnato la crescita valorizzandone il repertorio sinfonico e lirico e promuovendo un’intensa attività concertistica. Nel corso della sua carriera ha diretto orchestre in Europa, nelle Americhe e in Asia, collaborando con realtà come la Filarmonica dello Stato del Messico, la Filarmonica di Baden-Baden, l’Orchestra di Madeira, la Simón Bolívar e la Shanghai Oriental Orchestra. Ha diretto in prestigiose sale internazionali, tra cui la Carnegie Hall di New York, il Palacio de Bellas Artes di Città del Messico, il Megaron di Atene e la Comédie Française di Parigi, oltre che in importanti teatri italiani.

Il concerto rappresenta il momento conclusivo di una stagione che ha confermato la centralità di Matera nel panorama culturale del Mezzogiorno, grazie a una programmazione capace di coniugare tradizione e innovazione. Un ultimo appuntamento che suggella un percorso artistico ricco e partecipato.

Lo spettacolo è sostenuto dalla Camera di Commercio della Basilicata. La Stagione Concertistica 2025 – 2026 è realizzata dall’Associazione Musicale “Luis Bacalov” in collaborazione con l’Orchestra ICO della Magna Grecia, con il sussidio istituzionale del Comune di Matera, Ministero della Cultura, Regione Basilicata e il fondamentale sostegno delle attività economiche e commerciali del territorio: De Angelis Bus, Grieco Abbigliamento, Heidelberg Materials, Bottega Optica, Il Falco Grillaio, IP Fratelli Gaudiano, Farmacia D’Aria.