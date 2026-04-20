A Corto di Costituzione”: 700 tra studenti e docenti a “Scuola di Cinema & Cittadinanza”

Dal 23 gennaio scorso, in cinque scuole di Lazio, Campania e Puglia, la Costituzione italiana ha iniziato a prendere vita in un modo nuovo: non solo letta o studiata, ma filmata, interpretata, riscritta attraverso lo sguardo delle nuove generazioni. È il cuore di “A Corto di Costituzione. A Scuola di Cinema & Cittadinanza”, un progetto che sta accompagnando 570 studenti e oltre 100 docenti fino alla fine di maggio, trasformando il linguaggio audiovisivo in uno strumento di educazione civica, creatività, partecipazione e cittadinanza attiva.

Le scuole coinvolte sono:

Scuola dell’Infanzia Paritaria Gira Girasole – Roma

– Roma I.C. Via Fabiola (primaria e secondaria di I grado) – Roma

(primaria e secondaria di I grado) – Roma I.I.S. De Amicis Cattaneo (secondaria di II grado) – Roma

(secondaria di II grado) – Roma ISIS Ferraris Buccini (secondaria di II grado) – Marcianise (CE)

(secondaria di II grado) – Marcianise (CE) I.C. Parisi De Sanctis (primaria e secondaria di I grado) – Foggia

In questi istituti, bambine, bambini, ragazze e ragazzi stanno scoprendo che il cinema non è solo intrattenimento: è un linguaggio capace di parlare di libertà, pace, giustizia, uguaglianza, di diritti e doveri, di democrazia e partecipazione. Un mezzo che mostra come la Costituzione non sia un testo lontano, ma un patrimonio vivo, da interpretare e attuare ogni giorno.

In ognuno di questi istituti, bambine, bambini, ragazze e ragazzi stanno scoprendo che il cinema non è solo intrattenimento: è un linguaggio capace di parlare di libertà, pace, giustizia, uguaglianza, di diritti e doveri, di democrazia e partecipazione. È un mezzo che permette di capire che la Costituzione non è un testo lontano, ma un patrimonio vivo, che chiede di essere interpretato e attuato ogni giorno.

Un progetto che mette al centro i giovani e il loro sguardo

“A Corto di Costituzione” nasce per promuovere l’apprendimento attivo del linguaggio cinematografico e audiovisivo, offrendo ai più giovani strumenti per leggere la complessità del presente e diventare protagonisti di una cultura dei diritti.

Attraverso video-interviste, racconti digitali, spot, documentari brevi e veri e propri cortometraggi, gli studenti saranno in grado di raccontare la Costituzione con parole loro, collegandola alla vita quotidiana, alle sfide del mondo contemporaneo e agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030.

Il percorso didattico si articola in sei azioni:

1. Per una didattica di cinema e cittadinanza – percorso di formazione a distanza (FAD) per i docenti delle scuole coinvolte

– percorso di formazione a distanza (FAD) per i docenti delle scuole coinvolte 2. Il Cinema Civile – rassegna di film e documentari nei cinema dei territori coinvolti e nelle scuole

– rassegna di film e documentari nei cinema dei territori coinvolti e nelle scuole 3. La Costituzione in B/N – seminari didattici con storici e costituzionalisti

– seminari didattici con storici e costituzionalisti 4. Fare un film: dalla pagina allo schermo – seminari sulle professioni del cinema

– seminari sulle professioni del cinema 5. Ciak si gira la Costituzione! – laboratori di produzione audiovisiva in ogni scuola coinvolta

– laboratori di produzione audiovisiva in ogni scuola coinvolta 6. In-Corto – evento finale con presentazione pubblica dei lavori e piantumazione di nuovi alberi come gesto di cittadinanza attiva

A fine maggio, ogni scuola ospiterà un evento aperto a studenti, docenti e famiglie per presentare i lavori realizzati. Gli audiovisivi saranno poi pubblicati sui siti degli istituti, su piattaforme come YouTube e sul sito ufficiale del progetto www.acortodicostituzione.it, la piattaforma digitale dedicata al progetto dove trovare tutti i contenuti prodotti, dal kit didattico agli output.

Chi promuove il progetto

“A Corto di Costituzione” è un progetto promosso da Rete Cinema Sociale, Ente del Terzo Settore con sede a Potenza in Basilicata attivo dal 2012, che riunisce professionisti del cinema e delle nuove tecnologie e realizza da anni percorsi di cittadinanza attiva ispirati ai valori dell’Agenda ONU 2030.

Rete Cinema Sociale è stata project leader per Matera Capitale Europea della Cultura 2019 e porta da anni nelle scuole italiane progetti di alfabetizzazione alle immagini in movimento.

Il progetto A Corto di Costituzione è realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il team di progetto è composto da esperti formatori del settore cinematografico, affiancati da formatori selezionati dall’Albo nazionale degli “Operatori di Educazione Visiva”, la responsabile scientifica è la produttrice cinematografica Adriana Bruno, il coordinamento didattico è curato dalla sceneggiatrice Anna Maria Sorbo, la segreteria organizzativa da Paola Guglielmi mentre il regista Antonello Faretta cura la Direzione Artistica.

Una rete nazionale di partner culturali

Numerosi partner contribuiscono alla realizzazione delle attività:

SNGCI – Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani,

WGI – Writers Guild Italia,

NOELTAN s.r.l.,

Fondazione Nilde Iotti,

OWN AIR s.r.l.,

Associazione DellaRepubblica,

Monteverde Attiva APS,

Farnese Arthouse Cinema (Roma),

Cinema Ariston (Marcianise, CE).

Per il corso FAD docenti collabora la Robert F. Kennedy Human Rights Italia, ente formatore riconosciuto MIUR.

Il progetto ha inoltre ricevuto l’apprezzamento del Municipio XII di Roma Capitale.

Un invito a raccontare il Paese attraverso la sua Carta

“A Corto di Costituzione” è quindi un percorso che unisce scuole, professionisti, istituzioni e territori. Un invito a guardare la Costituzione con occhi nuovi, a trasformarla in storie, immagini, domande, visioni. È un modo per dire ai giovani che la cittadinanza non è un concetto astratto. Piuttosto, un gesto quotidiano, un atto creativo, una responsabilità condivisa.