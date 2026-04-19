Venosa, grande successo per il convegno intitolato “Le novità del contenzioso tributario 220/2023 dalla legge 130/2022 al dgls 2023”

venosa, 19 aprile 2026 – Si è tenuto ieri, nella suggestiva cornice della Sala del Trono del Castello del Balzo di Venosa, il convegno intitolato “Le novità del contenzioso tributario 220/2023dalla legge 130/2022 al dgls 2023”, organizzato dall’Associazione Forense Roberto Maranta in collaborazione con gli Ordini professionali degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Potenza

L’evento ha visto la presenza del Sindaco di Venosa, Franco Mollica, che ha portato un saluto istituzionale, sottolineando l’importanza di iniziative formative per il territorio lucano e di Venosa in particolare .Dopo i saluti istituzionali dell ‘Avv. Donato Bellasalma ,Presidente dell’Ass. Forense Roberto Maranta, del Dott. Mario Spaguolo , Presidente dei Consulenti del Lavoro di Potenza, del Dott. Fabio Santarcangelo Presidente dei Dott. Commercialisti della Provincia di Potenza e dell’Avv. Marilena Galgano ,Vice presidente del Coa di Potenza sono intervenuti il Dott. Vincenzo Teora Giudice di Primo Grado della Corte di Giustizia Tributaria di Potenza; il Dott. Luigi Galasso, Magistrato e Giudice Tributario a Benevento e l’Avv. Vittorio De Bonis, specialista in Diritto Tributario e Dottore di ricerca in Economia e Finanze presso l’Università di Bari. A moderare i lavori è stato l’Avv. Rocco Cetrone, che ha garantito un dibattito incisivo.

Il convegno ha tracciato le linee guida della recente riforma del contenzioso tributario, offrendo un momento di alta formazione professionale a numerosi partecipanti tra avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro.

La riforma delineata – in linea con il D.Lgs. 14/2019 e gli aggiornamenti del PNRR introduce misure innovative quali la voluntary jurisdiction per accordi rapidi, l’ampliamento del digitale (con piattaforme telematiche obbligatorie entro il 2027).

Particolare attenzione è stata dedicata alla prova nel nuovo processo tributario, oggetto di profonda rivisitazione per superare le lacune del vecchio sistema. I relatori hanno illustrato come l’art. 7 del D.Lgs. 14/2019 ridefinisca i principi di acquisizione probatoria: da un lato, rafforza l’onere della prova a carico del contribuente per fatti non documentati (con presunzioni semplici superabili), dall’altro impone all’Amministrazione finanziaria di motivare analiticamente le proprie pretese, valorizzando documenti digitali e presunzioni legali relative (es. art. 297 c.p.c. applicato analogamente). Novità chiave includono l’introduzione della prova atipica (testimonianze, CTU telematiche e perizie stragiudiziali) e il principio di non contestazione per fatti allegati non specificamente impugnati, che accelera i procedimenti.. L’evento ha confermato il ruolo strategico di tali iniziative per l’aggiornamento professionale.