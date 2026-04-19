Forestazione, riunito il “tavolo tecnico”

L’obiettivo auspicato dal sindacato è quello di raggiungere per tutte le platee le 150 giornate lavorative, ottimizzando i servizi sul territorio, compatibilmente con le disponibilità finanziarie.

E’ questa la proposta sottoposta al tavolo tecnico convocato dal Presidente Vito Bardi con i segretari confederali Cgil, Cisl, Uil Fernando Mega, Vincenzo Cavallo e Vincenzo Tortorelli e le categorie Flai, Fai e Uila (rappresentate da Vincenzo Pellegrino, Raffaele Apetino e Gerardo Nardiello).

Al tavolo è intervenuto lo staff tecnico di Bardi e il Presidente del Consorzio di Bonifica, Giuseppe Musacchio che ha evidenziato come qualunque accordo si dovesse raggiungere esso dovrebbe essere finalizzato a migliorare il sistema forestazione anche contemplando ipotesi progettuali mirate alla gestione del rischio idrogeologico, nonché a garantire una migliore manutenzione delle aree a rischio incendi.

L’attuazione di tali progetti consentirebbe l’efficientamento dell’impiego delle maestranze.

Durante il confronto sono state esaminate diverse ipotesi relative all’incremento di giornate lavorative per tutti i lavoratori del comparto per verificarne l’impatto economico finanziario.

L’esito della riunione di oggi sarà sottoposto all’attenzione del Presidente Bardi e della Giunta regionale a cui spettano le valutazioni finali e le decisioni.

Le parti hanno convenuto, infine, di riunirsi a stretto giro per affrontare nel dettaglio anche il tema del turn over.