Dalla Basilica al Monte Sacro: la solenne processione di maggio a Viggiano

I devoti sono pronti a celebrare la Madonna Nera, venerata come Patrona e Regina della Basilicata, che da secoli viene portata sul suo Monte Sacro in un rito carico di spiritualità e tradizione.

Secondo alcune testimonianze, la sua presenza sarebbe già stata avvertita nelle antiche città romane di Grumentum e Venusia durante le prime diffusioni del Vangelo. Tuttavia, è più plausibile che il culto sia legato all’arrivo dei monaci basiliani provenienti dall’Oriente, elemento che spiegherebbe anche il caratteristico colore scuro del volto della Vergine.

Si racconta che la prima volta in cui la statua fu portata sulla cima del monte di Viggiano, a 1725 metri di altitudine, avvenne per proteggerla dalle incursioni saracene intorno all’anno Mille.

Dopo alcuni decenni, in epoca normanna, la statua venne ritrovata da pastori che notarono misteriosi fuochi apparire sempre nello stesso punto. Riportata in paese, fu collocata in una cappella che, nel tempo, venne ampliata fino a diventare l’attuale Santuario urbano, simbolo di devozione per tutta la regione.

Parallelamente, nel luogo del ritrovamento, sulla vetta del monte poi chiamato “Sacro”, fu costruita una cappella. Da allora, la statua viene portata lì ogni prima domenica di maggio e riportata in paese la prima domenica di settembre.

Secondo la tradizione, la Madonna avrebbe manifestato più volte il desiderio di restare accanto alla sua comunità durante tutto l’anno: in estate tra i pascoli e i campi, accompagnando le attività agricole e pastorali, e in inverno nel centro abitato, per proteggere la popolazione.

È così nata l’usanza di accompagnare la statua della Madonna Nera, custodita in uno scrigno prezioso, verso la sua “residenza estiva” sulla montagna.

Durante la suggestiva salita, i pellegrini affrontano il percorso a piedi, spesso scalzi, nonostante la presenza di una strada che consente di arrivare vicino al santuario con mezzi moderni. Portano con sé candele e composizioni floreali, intonando canti e preghiere in un clima di intensa partecipazione spirituale.

In questa occasione, migliaia di fedeli provenienti da tutta la Basilicata e oltre si riuniscono a Viggiano per rendere omaggio alla Vergine.

Il pellegrinaggio alla Madonna del Sacro Monte di Viggiano si svolge ogni anno in due momenti distinti:

la prima domenica di maggio, quando una solenne processione accompagna la statua dalla Basilica Pontificia di Viggiano al santuario sul monte, distante circa 12 km e situato a 1725 metri di altitudine;

la prima domenica di settembre, quando la statua fa ritorno in paese con un percorso inverso.

Un appuntamento che unisce fede, storia e identità, capace di rinnovarsi ogni anno con la stessa intensità e partecipazione.