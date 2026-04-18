Il Parco della Murgia Materana si afferma come infrastruttura culturale ed educativa: i giovani protagonisti tra cinema, formazione e territorio

Il Parco della Murgia Materana consolida il proprio ruolo come presidio educativo e culturale, configurandosi sempre più come uno spazio strategico di produzione culturale e laboratorio permanente di innovazione per le nuove generazioni.

Nelle scorse settimane, 25 studenti sono stati protagonisti di un’esperienza immersiva all’interno del Parco, partecipando ad attività articolate in due direttrici principali: da un lato, momenti di videoproiezione e masterclass con ospiti in sala, finalizzati alla fruizione critica del linguaggio audiovisivo; dall’altro, percorsi dedicati alle tecniche didattiche e alla formazione, attraverso attività laboratoriali ed esperienziali, workshop formativi e momenti di produzione creativa.

L’iniziativa si colloca nel quadro delle attività promosse dall’Associazione culturale Cinecreando ed è realizzata in collaborazione con il Cine-Teatro “N. Andrisani” e la Fondazione Cineteca Giffoni, con il contributo di una qualificata rete di partner tecnici e creativi del territorio, tra cui Suditalia Video, Studio Risorse, Blu Video e l’Associazione culturale Sophia, con il sostegno istituzionale dell’Ente Parco della Murgia Materana e del Comune di Montescaglioso. L’azione si inserisce in una più ampia strategia, coerente con il Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, che vede il Parco protagonista in progetti di rilevanza nazionale come “School Experience Festival 5” e “Cinecreando Festival – Esperienze di Cinema a Scuola”, orientati a rafforzare le competenze digitali, creative e critiche di studenti e docenti.

Il percorso è culminato nella serata finale del Cinecreando Festival, svoltasi giovedì 16 aprile presso il Cine-Teatro “N. Andrisani” di Montescaglioso, momento conclusivo e restitutivo dell’esperienza formativa. Durante l’evento sono state presentate le opere audiovisive realizzate dagli studenti nel corso dei laboratori, a testimonianza concreta del lavoro svolto e delle competenze acquisite.

In questo contesto, il Parco assume un ruolo che va oltre la dimensione organizzativa, trasformando il proprio patrimonio naturale e storico in un ambiente attivo di apprendimento, capace di connettere esperienza diretta, cultura e innovazione, e di generare nuove forme di partecipazione e consapevolezza.

«Il Parco della Murgia Materana – dichiara il Presidente dell’Ente Parco della Murgia Materana, Giovanni Mianulli – non è soltanto un luogo di straordinario valore paesaggistico e storico, ma è sempre più uno spazio educativo aperto, un laboratorio permanente in cui le nuove generazioni possono crescere, sperimentare e costruire consapevolezza. Il cinema diventa uno strumento potente per leggere il territorio e trasformarlo in esperienza, conoscenza e futuro».

Dunque l’iniziativa assume una valenza strategica, rafforzando il posizionamento del Parco come hub culturale e piattaforma di sviluppo territoriale, capace di dialogare con i grandi processi di trasformazione culturale e di contribuire alla costruzione di nuovi immaginari legati al territorio. In questa prospettiva, il Parco si propone come luogo in cui le nuove generazioni non sono semplici fruitori, ma attori consapevoli nella costruzione di nuove narrazioni, contribuendo a definire un modello di sviluppo fondato sull’integrazione tra tutela, valorizzazione e innovazione.