Vinile in Italia, boom trainato dai superfan: crescita record in vista del Record Store Day 2026

Il mercato del vinile in Italia continua la sua espansione, sostenuto in modo decisivo dal fenomeno dei cosiddetti “superfan”.

È quanto emerge in occasione del Record Store Day 2026, che conferma il ruolo centrale di questo formato nel panorama musicale contemporaneo.

Secondo i dati del Report 2026 della FIMI, nel 2025 il vinile ha generato ricavi pari a 54,8 milioni di dollari, registrando una crescita del +24% rispetto all’anno precedente.

Un risultato significativo che riflette non solo un andamento positivo del mercato, ma anche un cambiamento nelle abitudini di consumo degli ascoltatori.

Il confronto con il passato rende ancora più evidente la portata di questa evoluzione. Nel 2008, anno di nascita del Record Store Day, il valore del vinile in Italia si fermava a 1,9 milioni di dollari.

In poco più di quindici anni, il settore ha registrato una crescita superiore al +2.780%, moltiplicando il proprio valore di quasi 29 volte e trasformandosi da nicchia a protagonista del mercato fisico.

Alla base di questo sviluppo, sottolinea la FIMI, c’è il contributo determinante dei superfan: una fascia di pubblico altamente coinvolta, che rappresenta circa il 12% dei consumatori italiani.

Si tratta di appassionati che vivono la musica come elemento identitario e relazionale, orientando le proprie scelte verso edizioni speciali, tirature limitate e prodotti da collezione.

Questo segmento di pubblico sostiene non solo il vinile, ma l’intero comparto fisico, che nel 2025 ha raggiunto gli 84,2 milioni di dollari, con una crescita del +21,9%.

In tale contesto, il vinile si consolida sempre più come oggetto culturale, capace di rafforzare il legame tra artista e fan e di trasformare l’ascolto musicale in un’esperienza tangibile e immersiva.

Il Record Store Day si conferma così un appuntamento chiave per celebrare questa tendenza: un momento di incontro tra artisti, negozi indipendenti e pubblico, che valorizza la dimensione fisica della musica in parallelo alla crescita dello streaming e contribuisce alla costruzione di una comunità sempre più fedele e appassionata.