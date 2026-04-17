Servizi di prossimità, c’è il rapporto Tagliacarne

Il 35,7% della popolazione può mediamente raggiungere a piedi, entro 15 minuti dalla propria abitazione, i servizi di prossimità necessari alla propria vita quotidiana: dal supermercato al parrucchiere sino alla palestra.

A essere più serviti in tempi brevi sono soprattutto gli abitanti della Puglia (47,3%), Campania (42,5%) e Lazio (41,2%) mentre a fare più fatica a soddisfare i propri fabbisogni giornalieri senza ricorrere sistematicamente all’auto sono gli abitanti della Valle d’Aosta (23,8%), del Molise (24,5%) e dell’Umbria (24,7%). La Basilicata si colloca al 12esimo posto con il 28 %.

Emerge dall’analisi realizzata dal Centro Studi Tagliacarne attraverso il progetto Urban Pulse 15 che permette di misurare l’accessibilità dei servizi privati in base ai tempi di percorrenza a piedi della popolazione dalla propria abitazione secondo il concetto di “Città dei 15 minuti” teorizzato dallo urbanista franco-colombiano Carlos Moreno e reso popolare da numerosi sindaci di città europee.

A livello provinciale livelli più elevati di copertura si registrano a Barletta-Andria-Trani (56,1%), Bari (52,3%), Milano (51,1%) e Napoli (50,4%), caratterizzate da sistemi urbani più compatti e da una maggiore prossimità tra residenza e servizi.

All’estremo opposto si collocano, invece, Belluno (16,0%), Rieti (17,4%) e Frosinone (18,6%), dove la maggiore dispersione insediativa e le caratteristiche morfologiche del territorio riducono l’accessibilità pedonale ai servizi di prossimità.

Per quel che riguarda le province lucane, Matera si trova al trentesimo posto (34,4 %), mentre Potenza all’87esimo posto (24,5 %).

“La mappa della diffusione dei servizi privati rispetto alla popolazione nelle macro ripartizioni territoriali – sottolinea il direttore generale del Centro studi, Gaetano Fausto Esposito – fa emergere una geografia inedita rispetto alla diffusione territoriale delle imprese”.

“Via via che ci spostiamo dal Sud verso Nord – prosegue – si rileva una copertura decrescente dei servizi rispetto alla popolazione, che passano dal 39% del Mezzogiorno al 36% dell’Italia centrale fino al 28% del Nord-est”.

In particolare, la distanza di copertura a favore del Mezzogiorno rispetto al resto del Paese “è particolarmente elevata – spiega – per i servizi relativi alla mobilità e per quelli della distribuzione commerciale, anche per effetto di una minore dimensione delle imprese”.

Considerando la funzione sociale, più accessibili a piedi in 15 minuti dalla popolazione sono i servizi cosiddetti “Living” (45,3%) – ovvero quelli di quartiere e alla persona come i parrucchieri, le sartorie, gli uffici postali.

Seguono i servizi Mobility (43,9%) – ovvero legati ai mezzi di trasporto personali dal meccanico al gommista -, Caring (41,8%) che includono i servizi sanitari, di cura e assistenza della persona e dell’infanzia, e Supplying 33,8% connessi al commercio alimentare e non alimentare.

Più difficili da raggiungere da casa senza auto sono i servizi Enjoying (27,7%), cioè relativi al tempo libero, alla socialità, alla cultura, allo sport, e al Learning (21,7%) ovvero legati all’istruzione e alla formazione non obbligatoria.

Un fenomeno che riflette la naturale concentrazione territoriale di queste attività, spesso localizzate nei centri urbani o in poli specifici.

In particolare, valori al top rispetto alla media nazionale si raggiungono in Puglia per i servizi appartenenti alla funzione Mobility, con oltre il 60% della popolazione che può raggiungerli entro 15 minuti a piedi, e, ancora in Puglia, insieme a Lazio e Lombardia per la funzione Living con quote superiori al 50%.

Mentre le funzioni legate ad attività meno frequenti o più specializzate – come Learning ed Enjoying – mostrano livelli di copertura più contenuti in quasi tutte le regioni.