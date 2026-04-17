Rottamazione quinquies: conto alla rovescia per presentare la domanda entro il 30 aprile
È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per aderire alla rottamazione quinquies. I contribuenti interessati hanno tempo fino al prossimo 30 aprile per presentare la domanda di adesione attraverso i servizi telematici messi a disposizione da Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La definizione agevolata consente di estinguere i debiti senza il pagamento di sanzioni, interessi e aggio. Gli importi dovuti potranno essere versati in un’unica soluzione oppure dilazionati fino a un massimo di 54 rate bimestrali, distribuite in un arco temporale di 9 anni.
Entro il 30 giugno 2026, l’Agenzia invierà ai contribuenti la Comunicazione delle somme dovute, contenente l’esito della richiesta, il dettaglio degli importi da versare e i relativi moduli di pagamento. La prima scadenza, per chi aderirà, è fissata al 31 luglio 2026.
Per facilitare l’adesione, da gennaio sono disponibili servizi online dedicati che permettono di individuare rapidamente i debiti “rottamabili”.
La misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, riguarda specifiche tipologie di carichi affidati alla riscossione, tra cui imposte dichiarate ma non versate, contributi Inps non pagati (esclusi quelli derivanti da accertamenti) e sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.
Accedendo all’area riservata del sito tramite SPID, CIE o CNS, il sistema propone automaticamente l’elenco dei debiti che rientrano nella definizione agevolata, consentendo una selezione semplice e immediata.
In alternativa, è possibile presentare la domanda anche dall’area pubblica, allegando un documento di riconoscimento.
I contribuenti possono inoltre richiedere un prospetto informativo con il dettaglio dei carichi inclusi e l’importo dovuto in forma agevolata. Il documento viene reso disponibile entro poche ore tramite un link inviato via e-mail e resta scaricabile per cinque giorni.
Con la scadenza ormai vicina, la rottamazione quinquies rappresenta un’importante opportunità per regolarizzare la propria posizione fiscale con condizioni vantaggiose, evitando il pagamento di oneri aggiuntivi e pianificando il saldo del debito in modo sostenibile.