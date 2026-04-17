Progetto “Markato” tra Basilicata, Puglia, Grecia

Preservare e valorizzare le professioni del patrimonio culturale immateriale, rafforzandone al tempo stesso la stabilità economica e la capacità di innovazione.

È questo l’obiettivo di “Markato”, progetto di cooperazione transfrontaliera tra Grecia e Italia che è stato presentato stamani a Matera.

Con una durata di 24 mesi (maggio 2025-maggio 2027) e un budget complessivo di 1,1 milioni di euro, il progetto nasce per rispondere a una sfida condivisa tra Grecia e Italia: la progressiva marginalizzazione dei mestieri tradizionali e dei saperi artigianali, messi sotto pressione da globalizzazione, urbanizzazione e cambiamenti nei modelli di consumo.

Le attività si sviluppano nei territori di Achaia, Zakynthos e Metsovo in Grecia e nelle regioni Puglia e Basilicata in Italia, con particolare riferimento alle aree di Bari, Matera e Bisceglie, all’interno di una solida cooperazione istituzionale tra Grecia e Italia costruita attorno a una rete di enti pubblici, camere di commercio e organizzazioni culturali impegnate nella valorizzazione del patrimonio locale e nello sviluppo sostenibile dei territori.

Il progetto – guidato dalla capofila Camera di Commercio di Achaia con la Camera di Commercio di Zakynthos e del Comune di Metsovo, l’Associazione Distretto Produttivo Puglia Creativa, la Fondazione Matera Basilicata 2019 e il Comune di Bisceglie – si sviluppa attraverso un percorso integrato che parte dalla mappatura dei mestieri tradizionali e dall’analisi dei bisogni degli operatori, per poi attivare percorsi formativi, workshop e scambi transfrontalieri finalizzati al rafforzamento delle competenze in ambiti quali innovazione, marketing digitale e sostenibilità.

L’obiettivo non è soltanto tutelare la memoria dei saperi artigianali, ma renderli competitivi nel mercato contemporaneo.

“La fondazione – ha commentato Rita Orlando, direttrice Fondazione Matera Basilicata 2019 – aderisce al progetto valorizzando il saper fare artigianale maturato negli anni.

Centrale è il rafforzamento dell’asse Italia-Grecia, un legame storico e culturale che trova nell’artigianato una dimensione concreta e strategica. Il progetto è aperto non solo ai professionisti, ma anche a studenti e appassionati, con l’obiettivo di diffondere la tutela dei mestieri tradizionali.

Sono previsti dieci appuntamenti formativi focalizzati sull’innovazione (marketing, storytelling) per accompagnare l’artigianato verso il digitale, creando archivi e mercati online e integrandolo sempre più nei circuiti del turismo culturale ed esperienziale, in linea con la vocazione di Matera”.