Matera, l’Ambasciatore Ono in visita a e-GEOS: rafforzati i legami tra Italia e Giappone

Giovedì 9 aprile, l’Ambasciatore Ono ha visitato il Centro Spaziale e-GEOS di Matera, uno dei principali poli europei per l’osservazione della Terra e l’elaborazione dei dati satellitari.

La visita si inserisce nel quadro delle iniziative volte a rafforzare la collaborazione tra Italia e Giappone in ambito tecnologico e scientifico.

L’incontro si è aperto con il discorso della CEO C. Milena A. Lerario, che ha illustrato il ruolo strategico di e-GEOS nel panorama internazionale, sottolineando l’importanza delle sinergie tra istituzioni e imprese per lo sviluppo dell’innovazione.

A seguire, i rappresentanti dell’azienda, guidati dalla COO Lucia Luzietti e dal direttore del Centro Spaziale e-GEOS di Matera Stefano Micheli, hanno presentato una panoramica delle attività e delle principali competenze del centro, evidenziando i progetti in corso e le prospettive future.

Nel corso della visita sono intervenute anche le autorità locali, tra cui il Prefetto di Matera Maria Carolina Ippolito, il Sindaco Antonio Nicoletti e il Direttore Generale per l’Amministrazione Digitale della Regione Basilicata Michele Busciolano, che hanno rivolto i loro saluti istituzionali, rimarcando il valore del centro per il territorio e il suo contributo allo sviluppo economico e tecnologico della regione.

La visita dell’Ambasciatore Ono ha rappresentato un’importante occasione di dialogo e confronto, confermando l’interesse comune nel promuovere nuove forme di cooperazione bilaterale in settori chiave come lo spazio, l’innovazione digitale e la sostenibilità.

L’iniziativa assume un significato ancora più rilevante nell’anno in cui Italia e Giappone celebrano il 160º anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche, rafforzando ulteriormente un legame storico fondato su collaborazione, scambio e reciproco rispetto.