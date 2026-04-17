La Basilicata guida il progetto “SI FA” da oltre 30 mln

La Regione Basilicata assume un ruolo diretto nella realizzazione del progetto “SI FA – Società & energia: il Futuro della Basilicata”, entrando nel partenariato come soggetto proponente, soggetto attuatore e stazione appaltante.

L’intervento, finanziato interamente dal Dipartimento per le Politiche di Coesione nell’ambito degli ecosistemi dell’innovazione al Sud, consentirà la riqualificazione dell’ex zuccherificio di Policoro (MT) e la sua trasformazione in un centro di ricerca e innovazione dedicato al tema della povertà energetica.

Un investimento complessivo di oltre 30 milioni di euro destinato a rigenerare un sito industriale strategico e a rafforzare il posizionamento della Basilicata nei processi di innovazione e sviluppo sostenibile.

“Assumiamo il ruolo di soggetto attuatore e di stazione appaltante – dichiara l’assessore alla Salute e Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico – per garantire una gestione efficace e una governance istituzionale solida dell’intervento.

Il progetto ha un valore rilevante perché si colloca nel quadro degli ecosistemi dell’innovazione. Parliamo di risorse significative che ci permettono di intervenire su un’area dismessa e restituirla al territorio con una nuova funzione.

Con la valorizzazione dell’ex zuccherificio di Policoro – ha aggiunto – realizziamo un centro dedicato all’innovazione nel campo della povertà energetica, un ambito strategico sia sul piano sociale che su quello economico.

Ringrazio il Centro Ricerche Trisaia – ENEA e il Consorzio TRAIN per il lavoro svolto nella predisposizione e candidatura del progetto, che ha superato le valutazioni dell’Agenzia per il Sud e del Dipartimento per le Politiche di Coesione.

È un risultato importante – ha concluso Latronico – che il Governo Bardi ha saputo cogliere, confermando la capacità della Regione di intercettare investimenti strategici e tradurli in opportunità concrete per il territorio”.