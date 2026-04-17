Concerto del Primo Maggio 2026: Geolier tra i protagonisti, conto alla rovescia per il Concertone di Roma

Si arricchisce la lineup del Concerto del Primo Maggio 2026 con l’annuncio di Geolier, che si aggiunge agli artisti pronti a salire sul palco di Piazza San Giovanni in Laterano davanti a migliaia di spettatori.

Per il rapper napoletano si tratta della seconda partecipazione al Concertone, in un momento particolarmente positivo della sua carriera dopo il successo dell’album Tutto è possibile e in vista del tour “Geolier stadi 2026”.

L’edizione 2026, promossa da CGIL, CISL e UIL e organizzata da iCompany, sarà dedicata al tema “Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”. Un messaggio forte che accompagnerà una giornata di musica e riflessione sociale.

Accanto a Geolier, il cast già annunciato comprende, in ordine alfabetico, Angelica Bove, Birthh, Delia, Ditonellapiaga, Eddie Brock, Emma Nolde, Frah Quintale, La Niña, i Litfiba nella storica formazione degli anni ’80 con Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, oltre a Riccardo Cocciante e Sayf.

A completare il programma si aggiungono le tre vincitrici del contest dedicato agli emergenti 1MNext: Bambina, Cainero e Cristiana Verardo, a conferma dell’attenzione verso le nuove voci della scena musicale.

Anche quest’anno il Concertone punterà su performance rigorosamente live come forma di racconto e condivisione, seguendo il focus “Il domani è ancora nostro” scelto dalla direzione artistica guidata da Massimo Bonelli.

L’evento sarà, come da tradizione, a ingresso libero e verrà trasmesso in diretta su Rai 3 e Rai Radio 2, oltre che in streaming su RaiPlay e Rai Italia. Rai Radio2 seguirà l’evento per tutta la giornata, con collegamenti dal backstage, interviste agli artisti e contenuti esclusivi anche sui social e in visual radio sul canale 202.

Con una lineup sempre più ricca e un messaggio centrale dedicato al futuro del lavoro, cresce l’attesa per uno degli appuntamenti musicali e civili più importanti dell’anno.