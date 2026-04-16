Torna il 17 e il 18 aprile il Green Energy Day

Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna in tutta Italia il 17 e 18 aprile il Green Energy Day, la grande giornata dedicata alla transizione energetica promossa dal Coordinamento FREE insieme a Legambiente e alle principali associazioni delle fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica, della mobilità sostenibile, del mondo ambientalista e dei consumatori.

Nel 2026 l’evento raddoppia e si terrà venerdì 17 e sabato 18 aprile, offrendo a cittadini, famiglie e studenti l’opportunità di visitare gratuitamente impianti alimentati da fonti rinnovabili e aziende che hanno realizzato interventi di efficienza energetica, osservandone concretamente il funzionamento, l’integrazione nel paesaggio e il contributo alla decarbonizzazione. Tutte le iniziative (in continuo aggiornamento) sono consultabili, sul sito https://www.greenenergyday.it.

“Per il terzo anno consecutivo il Green Energy Day – dichiara Attilio Piattelli, presidente del Coordinamento Free (Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica) – continua a svolgere un ruolo strategico, perché consente ai cittadini di avvicinarsi agli impianti, comprenderne il funzionamento, valutarne i benefici concreti e sviluppare una maggiore consapevolezza.

Informazione, trasparenza ed esperienza diretta sono strumenti fondamentali per superare diffidenze e costruire un consenso solido e informato attorno alla transizione energetica.

Si tratta di azioni quanto mai necessarie affinché efficienza energetica e fonti rinnovabili possano progredire al ritmo richiesto dagli obiettivi del PNIEC al 2030, soprattutto in un contesto in cui servirebbero politiche più stabili e di lungo periodo.

Proprio per questo il Green Energy Day 2026 assume un valore ancora più rilevante: non è solo un momento di incontro e partecipazione, ma un’occasione concreta per diffondere conoscenza, superare ostacoli culturali e territoriali e rafforzare il sostegno pubblico verso un modello energetico sostenibile, sicuro ed economicamente vantaggioso per tutti”.

I cittadini, le famiglie e le scuole interessati a partecipare alle visite organizzate nel weekend del Green Energy Day 2026 possono consultare la mappa sul sito e seguire le indicazioni riportate nei dettagli delle iniziative in programma.

In Basilicata l’appuntamento sarà venerdì 17 aprile a partire dalle 10:30 con la visita guidata a un impianto per il riciclo di pannelli fotovoltaici a fine vita, a Sant’Angelo Le Fratte, nell’area industriale di Isca Pantanelle.

L’impianto, ultimato nel 2025, è dotato di attrezzature, procedure operative e personale qualificato in grado di effettuare una puntuale “classificazione” dei RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) riutilizzabili, al fine di garantirne il corretto trattamento e la lavorazione, anche con riferimento a specifiche categorie merceologiche. Un’attività orientata esclusivamente al trattamento di RAEE non pericolosi.

L’azienda proprietaria dell’impianto, la Water Life Srl, opera da sempre con una particolare attenzione alla tutela dell’ambiente e alla promozione di modelli produttivi sostenibili, in linea con i principi dell’economia circolare e della transizione energetica.

In questa prospettiva, ha scelto di alimentare le proprie attività attraverso fonti rinnovabili, realizzando presso la propria sede un impianto fotovoltaico della potenza complessiva di 108 kW.

Tale impianto consente di coprire una parte significativa del fabbisogno energetico aziendale, riducendo l’impatto ambientale delle attività produttive e contribuendo concretamente alla diminuzione delle emissioni climalteranti.

L’utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili testimonia l’impegno concreto dell’azienda nel promuovere un modello di sviluppo coerente con i principi del green economy e dell’economia circolare, contribuendo alla diffusione di pratiche virtuose nel territorio e nel settore di riferimento.