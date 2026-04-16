Sarzana, maltrattamento di animale in parco: intervento dei carabinieri

Un uomo di origine nigeriana è stato fermato dai carabinieri nel pomeriggio a Sarzana, nel quartiere Crociata, dopo essere stato sorpreso a compiere un atto di maltrattamento nei confronti di un animale all’interno di un parco pubblico. Ha ucciso un gatto ed ha tentato di cucinarlo nel parco.

A segnalare la situazione sono stati alcuni passanti che hanno assistito alla scena e hanno allertato le forze dell’ordine.

L’uomo è stato denunciato e l’episodio è stato immediatamente preso in carico dalle autorità competenti.

Sui social, l’assessore alla Sicurezza Stefano Torri ha commentato l’accaduto definendolo “un gesto grave che non può trovare spazio in una comunità civile”.

Torri ha aggiunto che l’amministrazione sta lavorando per restituire il parco di Crociata ai cittadini, completando la procedura per affidarne la gestione a chi possa garantire aggregazione positiva, sicurezza e legalità nella zona.