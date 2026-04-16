Roland Garros 2026: nove tennisti italiani nel tabellone principale, tra conferme e new entry

Il secondo Slam della stagione, il Roland Garros 2026, si prepara ad aprire i battenti sulla terra rossa parigina dal 24 maggio al 7 giugno, con nove tennisti italiani già sicuri di un posto nel tabellone principale.

In attesa di wild card e qualificazioni, il torneo ha reso nota la lista dei partecipanti per ranking. Nel singolare maschile, gli azzurri direttamente ammessi sono: Jannik Sinner (numero 1 ATP), Lorenzo Musetti (9), Flavio Cobolli (16), Luciano Darderi (21), Lorenzo Sonego (66), Mattia Bellucci (79) e Matteo Berrettini (91).

Nel singolare femminile, invece, rappresenteranno l’Italia Jasmine Paolini (8 WTA) ed Elisabetta Cocciaretto (41 WTA).

Il tabellone maschile include tutti i primi dieci giocatori del ranking ATP, con Novak Djokovic pronto a inseguire il suo 25° titolo Slam. Tra le donne, la leadership spetta a Coco Gauff, vincitrice lo scorso anno a Parigi, affiancata da altre ex campionesse come Jelena Ostapenko (2017), Barbora Krejcikova (2021) e Iga Swiatek (2020, 2022-2024). A completare il quadro, nel tabellone femminile figura anche la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka.

L’appuntamento con il Roland Garros promette quindi spettacolo, con gli italiani pronti a recitare un ruolo di primo piano sulle celebri terre rosse francesi.