Madonna annuncia il nuovo album Confessions II: in arrivo il 3 luglio

Madonna ha svelato oggi il suo attesissimo nuovo album, Confessions II, che sarà pubblicato il 3 luglio sotto l’etichetta Warner Records.

L’album è il seguito dell’iconico Confessions on a Dance Floor e promette di riportare l’artista ai suoi storici ritmi dance.

In attesa del primo singolo, Madonna ha condiviso un primo assaggio musicale attraverso un teaser visivo dalle atmosfere trance, anticipando le sonorità del progetto.

Riflettendo sul lavoro fatto con il produttore Stuart Price, Madonna ha spiegato il concept dell’album: “La gente pensa che la musica dance sia superficiale, ma si sbaglia.

La pista da ballo non è solo un luogo, è uno spazio rituale dove il movimento sostituisce il linguaggio. Dobbiamo ballare, festeggiare e pregare con il nostro corpo. Sono pratiche che accompagnano l’uomo da migliaia di anni, vere esperienze spirituali”.

Secondo l’artista, la pista da ballo diventa così un luogo di connessione, sia con se stessi che con la comunità. “Il rave è un’arte”, continua Madonna.

“Spingersi oltre i propri limiti e unirsi a persone che condividono la stessa energia crea un’esperienza unica. Suono, luce e vibrazioni trasformano la percezione, trascinandoci in uno stato simile alla trance.

La ripetizione del basso non la sentiamo solo, ma la percepiamo: altera la coscienza, dissolve l’ego e il tempo”.