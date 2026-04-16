L’Ardsu aderisce alla Green Food Week 2026

L’Ardsu (Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata) rinnova il proprio impegno verso la tutela dell’ambiente e la promozione di sani stili di vita aderendo alla Green Food Week 2026.

A partire da lunedì le mense universitarie proporranno quotidianamente piatti a base di prodotti biologici e ricette vegetariane, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale legato al consumo di cibo e sensibilizzare la comunità studentesca sul valore della sostenibilità alimentare.

“Aderire alla Green Food Week non è solo una scelta simbolica, ma un atto concreto,” dichiara il direttore generale Giuseppe Giuzio. “Vogliamo dimostrare che il diritto allo studio passa anche attraverso una ristorazione di qualità, capace di coniugare il benessere dei nostri studenti con il rispetto per il pianeta.”

Il menù quotidiano vedrà protagonisti ingredienti di alta qualità e di origine biologica — legumi, cereali, ortaggi — selezionati per nutrire senza gravare. Il momento centrale della settimana è stato giovedì 16 aprile, con un menù speciale interamente vegetariano.

Tra le proposte spiccano piatti che sanno di territorio: le orecchiette con broccoli e mollica al peperone crusco, o le più creative lasagnette con zucchine, menta e pistacchio. La filosofia green, qui, parla lucano.

All’iniziativa partecipa anche Vivenda Spa (Consorzio La Cascina), per la quale questa settimana non è un’eccezione al calendario ma la conferma di un percorso già avviato: menù vari e a basso impatto ambientale, conformi ai parametri LARN (Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti) e CAM (Criteri Ambientali Minimi), attenzione alle risorse idriche ed energetiche, materie prime a Km 0 e da filiera corta, formazione continua del personale. Un impegno che — insieme ad Ardsu — guarda a una ristorazione collettiva sempre più consapevole.

L’iniziativa valorizza la dieta mediterranea e l’agricoltura biologica come strumenti concreti per contrastare il mutamento climatico.

L’inserimento di prodotti certificati e ricette a basso impatto carbonico – conclude Giuzio – rappresenta un passo avanti nella modernizzazione dei servizi dell’Ardsu, sempre più orientati verso un modello di ristorazione etica e responsabile.