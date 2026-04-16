GRAN PREMIO DI BARI – Il programma degli eventi della 9 Rievocazione storica

Si scaldano i motori per la nona edizione della storica Rievocazione del Gran Premio di Bari: anche quest’anno il capoluogo pugliese si prepara ad ospitare la straordinaria prova di regolarità per auto d’epoca, organizzata da Old Cars Club, che avrà luogo nel quartiere Murat dal 23 al 26 aprile 2024.

Un’edizione – inserita nell’ASI Circuito Tricolore – che si preannuncia ricca di spettacolarità e di eventi collaterali che, a partire da giovedì 16 aprile, animeranno la città e non solo, tra esposizioni, sfilate, incontri a tema ed eventi dedicati ai più piccoli ed eventi dedicati ai più piccoli.

Una rievocazione ancora più ricca delle precedenti, che porterà in città grandissimi ospiti del mondo dei motori e non solo, nonché piloti provenienti da tutta Italia e da numerosi paesi europei.

Ma soprattutto, un evento che mai come in questa edizione, si propone di rappresentare un momento di condivisione, di partecipazione dal basso e di dialogo con tutta la comunità barese e con i turisti che, in questo periodo dell’anno, affollano a migliaia le strade della città.

E, ancora, tra le novità di questa 9^ Rievocazione del Gran Premio di Bari, sicuramente di grande rilievo è la sua vocazione green e una visione che, a dispetto da quanto i motori possano evocare, sposa a pieno il concetto di sostenibilità ambientale.

L’evento è, infatti, inserito nel programma ASI Net-Zero Classiced è totalmente neutro dal punto di vista delle emissioni di anidride carbonica: l’impatto sul clima della manifestazione sarà nullo.

Tale risultato è raggiunto tramite l’utilizzo di carburante biologico di seconda generazione per l’alimentazione dei veicoli partecipanti e la riforestazione certificata, nell’ambito di progetti di ricreazione delle foreste e di salvaguardia della biodiversità.

Un programma di sostenibilità ambientale messo a punto da ASI con la collaborazione di Università e Istituti di Ricerca e che rende il Old Cars Club orgogliosa di proporre al territorio un evento amico dell’ambiente.

GLI EVENTI COLLATERALI

Il calendario degli eventi collaterali prende il via giovedì 16 aprile con l’apertura della mostra “60 anni di storia. Un circuito nel cuore” , a cura di ASI – Automotoclub Storico Italiano, allestita e visitabile nel Teatro Margherita di Bari fino a sabato 25 aprile. Realizzata in occasione dei 60 anni di ASI, la mostra celebra il binomio tra ingegneria d’avanguardia e design d’autore attraverso i capolavori della carrozzeria Bertone, l’eccellenza meccanica di Morbidelli e le icone che hanno segnato il design automobilistico e motociclistico mondiale (Lamborghini, Lancia, Alfa Romeo, Moto Guzzi).

L’esposizione ripercorre anche le tappe fondamentali del Gran Premio di Bari. Foto, documenti e cimeli storici faranno viaggiare i visitatori indietro nel tempo.

In particolare, all’interno dell’esposizione si potrà ammirare la leggendaria “Coppa Brasile”, il trofeo originale che suggella un legame storico e sportivo senza precedenti tra la città di Bari e il Paese sudamericano.

ORARI MOSTRA

Giovedì 16 aprile: dalle ore 16:00 alle 19:00

Da venerdì 17 aprile a venerdì 24 aprile: dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 19:00 Sabato 25 aprile: dalle ore 10:00 alle 13:00

Sabato 18 aprile , dalle 10 alle 15, all’interno del Puglia Village di Molfetta, sarà la volta dell’ormai famoso e atteso dai più piccoli Mini Gran Premio di Bari , organizzato da Old Cars Club.

Una mattinata all’insegna del puro divertimento per tutta la famiglia, in cui bambini e bambine dai 4 ai 10 anni, vestiti e accessoriati come i grandi piloti che corsero il Gran Premio di Bari negli anni ‘50, sfrecceranno in un circuito di gara creato per macchine a pedali artigianalmente costruite in Italia all’insegna dei valori della sportività, dell’amicizia e della solidarietà.

Spazio, poi, al glamour e all’eleganza, lunedì 20 aprile alle 17.30 all’interno del Teatro Margherita, per l’evento dal titolo L’auto è di moda , organizzato da Carmen Martorana Eventi. Un défilé con shooting fotografico, presentato da Christian Binetti e dedicato all’accostamento tra la bellezza femminile e lo stile retrò delle auto storiche.

In passerella i gioielli eclettici della jewels designer Marina Corazziari, l’elegante collezione di abiti Floriana Formisano presentati dall’Atelier Miss and Lady di Giulio Lovero e l’arte sartoriale di Rosa Sblano con la sua Scuola di Moda e Talento. A incorniciare il tutto, le auto e le moto d’epoca protagoniste della mostra nel Teatro Margherita.

Giovedì 23 aprile , focus sulla sostenibilità ambientale con la conferenza dal titolo “Mobilità urbana sostenibile” che si svolgerà a partire dalle 11 nel Teatro Margherita.

Organizzato da Old Cars Club in collaborazione con Volvo Italia e CODACONS Puglia, l’incontro rappresenta un momento di confronto tra innovazione, sostenibilità e visione futura, per esplorare soluzioni concrete per città più vivibili, sicure e intelligenti, dove tecnologia e responsabilità ambientale siano in grado di guidare il cambiamento.

Intervengono: Vito Leccese, Sindaco di Bari, Michele Crisci, Amministratore Delegato Volvo Italia, Francesco Di Lauro, Presidente Commissione ASI Green, Federazione ASI – Automotoclub Storico Italiano, Antonio Maria Scalioti, Presidente CODACONS Puglia. Modera il giornalista Livio Costarella.

Un evento eccezionale avrà luogo venerdì 24 aprile nella Stazione di Bari Centrale , in collaborazione con FS Treni Turistici Italiani e con il patrocinio del Comune di Polignano a Mare. Alle 9 in punto i piloti del Gran Premio di Bari, giunti da tutta Italia e dall’estero, saranno protagonisti di un viaggio indietro nel tempo tra Bari e Polignano sulle iconiche “Carrozze Centoporte”.

Vetture nate negli anni Trenta, riconoscibili per il loro profilo inconfondibile e per quell’eleganza funzionale che ha accompagnato generazioni di viaggiatori, oggi protagoniste di un’esperienza che celebra il fascino senza tempo del muoversi lentamente.

Come le Centoporte, anche i modelli storici protagonisti della Rievocazione condividono un’estetica riconoscibile, una meccanica sincera, un’idea di mobilità che è insieme cultura, design e passione. Sono oggetti iconici che raccontano un lifestyle fatto di cura, autenticità e piacere del viaggio, lontano dalla fretta e vicino all’emozione.

E ancora ambiente protagonista della seconda conferenza in programma: venerdì 24 aprile alle 20 nel Circolo della Vela sede Margherita, prenderà il via l’evento “ASI Net-Zero Classic: il programma a tutela ambientale del motorismo storico”, organizzata da Old Cars Club, in collaborazione con ASI Green e ACI Bari.

La IX Rievocazione del Gran Premio di Bari è inserita nel programma ASI Net-Zero Classic ed è totalmente neutra dal punto di vista delle emissioni di anidride carbonica: il programma di sostenibilità ambientale è messo a punto da ASI con la collaborazione di Università e Istituti di Ricerca.

Intervengono: Francesco Di Lauro, Presidente Commissione ASI Green, Federazione ASI – Automotoclub Storico Italiano, David Richardson, Responsabile Commerciale, Coryton Advanced Fuels, Francesco Ciro Scotto, Direttore studi e ricerche, Fondazione Filippo Caracciolo-ACI.

Modera: Joe Gelonese, Brand, marketing e comunicazione, Gran Premio di Bari 2026 Saluti: Antonio Durso, Presidente Old Cars Club, Leonardo Patroni Griffi, Presidente Circolo della Vela Bari.

Infine, nei giorni che precedono la rievocazione del Gran Premio di Bari, venerdì 24 (dalle 16 alle 19) e sabato 25 aprile (dalle 10 alle 13) nel Teatro Margherita, la collettività è chiamata a prendere parte all’iniziativa partecipata Racconta il tuo Gran Premio, raccolta di testimonianze e racconti video sulle edizioni dello storico Gran Premio di Bari.

Un modo per costruire una storia collettiva, attraverso la condivisione di ricordi vissuti in occasione dell’evento, di storie o aneddoti di famiglia, di oggetti, cimeli, fogli di giornale o fotografie ingiallite; e ancora, immagini, filmati, ritagli di vita e piccoli tesori che, messi insieme, sono in grado di ricostruire un’epoca e riportarla in vita.