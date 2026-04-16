Basket, a Varese il premio “Nico Messina”

La VII edizione del premio nazionale “Nico Messina”, promossa dalla Federazione Italiana Pallacanestro – Comitato Regionale Basilicata, si svolgerà a Varese lunedì 20 aprile 2026.

Il premio è intitolato alla memoria di Nico Messina, allenatore di pallacanestro nato a Potenza nel 1922 e scomparso nel 2005, che allenò per molti anni nel campionato di serie A, vincendo 2 scudetti e 2 coppe Italia con la Pallacanestro Varese.

Proprio a Varese Messina scoprì Dino Meneghin, il primo giocatore italiano ad entrare nella “Naismith Memorial Basketball Hall of Fame” e considerato da tutti il più grande giocatore italiano di tutti i tempi.

Il premio è rivolto ai migliori allenatori di pallacanestro d’Italia – selezionati con il coinvolgimento dei massimi esponenti della Federazione Italiana Pallacanestro e del giornalismo sportivo specializzato – e ha la finalità di ricordare nel migliore dei modi Nico Messina, purtroppo poco conosciuto nella Città di Potenza e nella Regione Basilicata.

La manifestazione quest’anno sarà ospitata eccezionalmente dalla Città di Varese, in collaborazione con l’Associazione IL BASKET SIAMO NOI – Trust di Pallacanestro Varese, nell’ambito dei festeggiamenti degli 80 anni della fondazione della Pallacanestro Varese, per ricordare la memoria di Nico Messina, che in questa Città ha lasciato un ricordo indelebile.

La VII edizione del premio sarà conferita a Meo Sacchetti, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di pallacanestro dal 2017 al 2022 e membro dell’Italia Basketball Hall of Fame dal 2016.

Il premio sarà consegnato nel corso di una manifestazione pubblica a cui parteciperanno i vertici nazionali della Federazione Italiana Pallacanestro.

La manifestazione si ripete annualmente e ha ottenuto notevole richiamo a livello nazionale anche grazie alla premiazione negli anni scorsi dei più conosciuti allenatori di pallacanestro (Bogdan Tanjevic, Carlo Recalcati, Valerio Bianchini, Sandro Gamba, Ettore Messina, Dan Peterson).

La VII edizione del premio ha ricevuto il patrocinio della Regione Basilicata e del Comune di Varese, inoltre con deliberazione del Comune di Potenza a Nico Messina è stato conferito il titolo di “Cittadino benemerito” della Città di Potenza.