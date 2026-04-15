Tragico incidente sulla Potenza-Melfi: muore anche il secondo autista

Pietragalla (Potenza), 15 aprile 2026 – Si aggrava il bilancio del grave incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata lungo la strada statale Potenza-Melfi, nei pressi di Pietragalla. È infatti deceduto in ospedale anche il secondo autista coinvolto nello scontro tra due mezzi pesanti.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, un uomo alla guida di un camion si è scontrato violentemente con un altro mezzo pesante. L’impatto è stato particolarmente violento e ha causato la morte immediata di uno dei conducenti.

L’altro autista, rimasto gravemente ferito, era stato soccorso dai sanitari del 118 Basilicata e trasportato in codice rosso all’ospedale San Carlo di Potenza. Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, l’uomo è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle gravi ferite riportate.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza l’area e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La circolazione lungo il tratto interessato ha subito rallentamenti e disagi per diverse ore.

Le indagini sono in corso per chiarire le cause dello scontro, che al momento restano sconosciute.

L’ennesimo incidente mortale sulle strade lucane riaccende l’attenzione sulla sicurezza della viabilità e sulle condizioni del traffico pesante lungo arterie particolarmente trafficate come la Potenza-Melfi.