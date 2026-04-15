SIFUS in protesta a Potenza: avviato il dialogo con la Regione Basilicata sulla stabilizzazione dei lavoratori forestali

Potenza 15-04-2026-Questa mattina, a seguito dell’autoconvocazione indetta dal SIFUS, si è svolta una manifestazione di protesta davanti al Palazzo della Giunta Regionale della Basilicata, culminata con l’incatenamento simbolico della classe dirigente -De Donato e Sodo -del sindacato. All’iniziativa hanno preso parte anche il Segretario nazionale Generale Maurizio Grosso , il segretario nazionale aggiunto Franco Cupane e il segretario nazionale B.A.Lini Masi

Con questa azione forte e significativa, il SIFUS ha voluto far sentire la propria voce in rappresentanza dei lavoratori del comparto forestale, ribadendo ancora una volta che l’obiettivo prioritario dell’organizzazione sindacale è la stabilizzazione occupazionale, al fine di fare uscire i lavoratori da una condizione di precarietà e offrire condizioni economiche e prevedineziali più favorevoli .

Il SIFUS sottolinea l’importanza fondamentale di essere convocato dagli assessorati competenti

-Agricoltura e Attività Produttive- al fine di avviare un confronto concreto e strutturato sulle problematiche del settore.

A seguito della protesta, una delegazione del sindacato :Sodo – De Donato e Cupane; è stata ricevuta dal Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, dott. Restaino, che ha ascoltato con attenzione le richieste avanzate, rassicurando i presenti circa una prossima convocazione da parte dell’Assessore Cicala, oggi assente per impegni istituzionali.

Nel corso dell’incontro, il SIFUS ha evidenziato la centralità del comparto forestale e ha avanzato una richiesta immediata: il riconoscimento delle 151 giornate lavorative, quale primo passo verso un percorso evolutivo di stabilizzazione.

Durante il presidio, è intervenuto anche il Consigliere Marrese, che ha manifestato interesse verso le proposte del sindacato, aprendo alla certezza della presentazione di un emendamento da portare all’attenzione del Consiglio Regionale.

Il SIFUS, sindacato di base fondato sull’unità e sulla stabilizzazione del lavoro, rivendica con determinazione il risultato ottenuto oggi: l’apertura di un dialogo con la Regione Basilicata, nonostante non sia firmatario del CCNL.

Resta tuttavia chiaro che agli impegni e alle promesse odierne dovranno seguire atti concreti. In caso contrario, il SIFUS è pronto a mettere in campo ogni forma di mobilitazione e protesta a tutela dei lavoratori rappresentati.

SIFUS – Basilicata