“Roma, città di mare”: la cultura marittima protagonista al Porto Turistico di Ostia

La Lega Navale Italiana, insieme alla Federazione Italiana Vela, Confindustria Nautica e Assonautica, è stata protagonista dell’evento “Roma, città di mare”, svoltosi presso il Porto Turistico di Roma a Ostia, una giornata dedicata alla promozione della cultura marittima e degli sport nautici.

L’iniziativa ha coinvolto 350 studenti provenienti dagli istituti del litorale romano, che hanno partecipato a laboratori e attività educative focalizzate sulla tutela dell’ambiente marino, sulla pratica sportiva e sulla sicurezza in mare. A supporto delle attività, sono intervenuti anche la Guardia Costiera, la Croce Rossa Italiana e la Scuola Italiana Cani Salvamento.

Nel cuore del porto, è stato allestito un villaggio dedicato agli sport nautici, con attrezzature, istruttori e personale delle principali federazioni italiane, tra cui Lega Navale Italiana, Federazione Italiana Vela, Federazione Italiana Canoa Kayak e Federazione Italiana Surfing Sci Nautico Wakeboard.

I bambini e i ragazzi hanno avuto l’opportunità di provare diverse discipline, mettendo mano su imbarcazioni a vela, canoe e stand up paddle, mentre le esperienze a terra hanno permesso loro di familiarizzare con il mondo della nautica.

Una delle principali novità dell’evento è stata l’introduzione della barca “Malupa 5.0”, una deriva di nuova generazione sviluppata dal Centro Nautico Adriatico.

Realizzata con materiali riciclabili e a basso impatto ambientale, questa barca si distingue per l’accessibilità, grazie a soluzioni tecniche avanzate che permettono anche alle persone con disabilità o mobilità ridotta di salire a bordo in autonomia, rappresentando un passo importante verso un mare accessibile a tutti. Il progetto, che promuove valori come sostenibilità, inclusività, sicurezza e flessibilità, è stato condiviso con la Lega Navale Italiana, partner istituzionale della barca.

A rendere l’evento ancora più interessante, presso la Biblioteca Elsa Morante del Porto, si è tenuto il convegno “Nautica: tempo libero, sport e opportunità professionali”, promosso da Confindustria Nautica e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tra i relatori, il contrammiraglio in riserva Vincenzo De Luca, responsabile della formazione della Lega Navale Italiana, ha parlato delle opportunità legate alla formazione nautica, con un focus particolare sui giovani.

L’educazione ambientale ha avuto un ruolo centrale durante la giornata, con la presentazione agli studenti del “Ventalogo del Mare”, un vademecum realizzato dalla Lega Navale Italiana in collaborazione con Marevivo. Questo strumento contiene venti semplici regole per prevenire l’inquinamento e vivere il mare in modo responsabile, sicuro e inclusivo.

A rendere l’esperienza ancora più coinvolgente è stata la presenza della mascotte della Lega Navale Italiana, “Tobia”, una pulcinella di mare che ha accompagnato studenti e insegnanti tra le attività del villaggio nautico. Inoltre, il Centro Mobile Interattivo della Marina Militare, un pullman multimediale, ha offerto approfondimenti sulla forza armata e sulle sue attività.

Un evento che ha unito educazione, sport, sostenibilità e inclusività, lasciando un segno indelebile nei cuori dei partecipanti e contribuendo alla crescita della cultura marittima tra le nuove generazioni.