Presidente Bardi: economia dello spazio fondamentale per Ue

Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in qualità di Vicepresidente di NEREUS (la rete delle regioni europee che utilizzano tecnologie spaziali), ha aperto oggi a Bruxelles i lavori dell’Assemblea Generale 2026.

Nel corso del suo intervento, il Presidente ha sottolineato come l’economia dello spazio dell’Unione europea rappresenti oggi un ecosistema fondamentale per garantire l’autonomia del continente, stimolare la competitività industriale e accelerare le transizioni verde e digitale.

Bardi ha presentato ufficialmente il progetto pilota lanciato durante la visita al centro ESA-ESRIN di Frascati: “Building Skills and Capacity for Earth Observation and Testing Space Solutions in European Regions”.

L’iniziativa, coordinata dalla Regione Basilicata insieme al Segretariato NEREUS, nasce dalla consapevolezza che una forza lavoro qualificata sia il pilastro di un’economia spaziale prospera.

Il progetto mira a sensibilizzare la classe politica, colmare il divario di competenze tra i dirigenti regionali e creare “testbed” territoriali per rendere le decisioni pubbliche, i finanziamenti e gli appalti per l’innovazione più efficaci e sostenibili attraverso l’uso dell’Osservazione della Terra (EO).

Come primo passo operativo – ha spiegato il Presidente – nei prossimi mesi verrà organizzato a Bruxelles un programma di formazione dedicato ai funzionari delle Direzioni della Regione Basilicata.

La sessione si concentrerà sul monitoraggio delle risorse idriche tramite dati satellitari e sarà aperta a tutte le regioni della rete NEREUS interessate. Questo sforzo si affianca al successo del primo Master europeo in

Osservazione della Terra dell’Università della Basilicata, che sta già contribuendo a formare la prossima generazione di professionisti del settore, favorendo la ritenzione dei talenti sul territorio.

Bardi, infine, ha ribadito che nessuna regione o Stato membro può affrontare isolatamente le sfide della sicurezza e della transizione digitale.

Attraverso NEREUS, la Basilicata riafferma il proprio impegno nel fornire una piattaforma concreta di cooperazione tra università, centri di ricerca e PMI, rafforzando la resilienza dell’Europa nel mercato spaziale globale.