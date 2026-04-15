Pierdavide Carone torna con “Mentirsi pur di amarsi”: un viaggio nelle fragilità dell’amore

Pierdavide Carone torna sulla scena musicale con il nuovo singolo “Mentirsi pur di amarsi (un altro po’…)”, disponibile dal 17 aprile per Zoo Dischi/ADA Music Italy.

Si tratta di un brano intimo e profondamente umano, che affronta uno dei momenti più delicati e universali delle relazioni: quello in cui l’amore sembra ormai svanito, ma il legame tra due persone continua a resistere.

“Mentirsi pur di amarsi (un altro po’…)” esplora le dinamiche più profonde dei rapporti di coppia, raccontando quella condizione sospesa tra passato e presente, tra ciò che si è vissuto e ciò che forse non esiste più.

Un limbo emotivo in cui manca il coraggio di chiudere definitivamente e si resta insieme per abitudine, paura o semplice inerzia.

Nel brano emerge con forza il tema delle relazioni logorate da conflitti, silenzi e routine, in cui diventa difficile accettare la fine. Si continua così a restare, a rimandare, fino ad arrivare a mentire a sé stessi e all’altro pur di prolungare qualcosa che, in fondo, è già cambiato.

Lo stesso Carone racconta come questa canzone nasca dall’osservazione di una fase molto comune ma poco raccontata: quel momento intermedio in cui non si riesce a dire addio, nonostante tutto lo suggerisca.

Una condizione fatta di esitazioni, affetto residuo e timore di affrontare la verità, anche con chi ci sta accanto o con sé stessi.

Con questo nuovo singolo, l’artista trasforma una fragilità condivisa in musica, dando voce a emozioni autentiche e riconoscibili, capaci di toccare corde profonde nell’ascoltatore.