Beats of Pompeii 2026, al via con gli Of Monsters and Men: musica internazionale nell’Anfiteatro degli Scavi

Sarà il concerto del gruppo islandese Of Monsters and Men ad aprire, il prossimo 24 giugno, la terza edizione di B.O.P. – Beats of Pompeii, in programma fino al 27 luglio nell’Anfiteatro del Parco Archeologico.

Una rassegna che si conferma come un evento unico nel panorama culturale internazionale, capace di coniugare musica, storia, turismo e arte, consolidando la sua reputazione di festival cross-genere d’eccellenza.

Il programma proseguirà, dopo l’apertura del 24 giugno, con The Beat il 2 luglio, Riccardo Cocciante il 4 luglio, Pat Metheny il 6 luglio, Opeth il 10 luglio (già sold out), Coez l’11 luglio, Vinicio Capossela il 13 luglio, e Tropico il 16 (sold out) e 17 luglio.

Il 18 luglio sarà la volta di Riccardo Muti, mentre il 20 e 21 luglio salirà sul palco Claudio Baglioni. Il 22 luglio spazio a Marcus Miller con Bill Evans e Mike Stern, seguito il 24 luglio da Charlie Puth. Il 25 e 26 luglio (entrambi sold out) si esibiranno i Marillion, mentre il gran finale del 27 luglio sarà affidato ai Savatage con orchestra.

Cancellato, invece, per motivi di salute dell’artista, il concerto di Hauser, inizialmente previsto per il 31 luglio nell’ambito della rassegna.

B.O.P. – Beats of Pompeii è promosso dal Ministero della Cultura e dal Parco Archeologico di Pompei, realizzato in collaborazione con il Comune di Pompei e la Regione Campania, con la direzione artistica di Giuseppe Gomez. L’organizzazione è curata da Blackstar Entertainment e Fast Forward.