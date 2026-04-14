Streaming in Italia: attualmente in vetta “Norimberga” e “The Boys”

La classifica settimanale di JustWatch conferma gusti sempre più variegati per il pubblico italiano, tra drammi storici, thriller d’autore e grandi ritorni seriali. Ecco cosa sta dominando lo streaming negli ultimi giorni.

Film: tra storia, Oscar e crime

Per la seconda settimana consecutiva resta saldamente al primo posto Norimberga, un intenso dramma ambientato subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Il film segue uno psichiatra statunitense incaricato di valutare la sanità mentale dei principali gerarchi nazisti, determinando se siano idonei a essere processati. Tra dilemmi morali e pressioni politiche, il confronto diretto con Hermann Göring rende la missione ancora più complessa.

Sale invece al secondo posto Una battaglia dopo l’altra, reduce da un trionfo agli Oscar con 13 nomination e 6 vittorie, tra cui Miglior film. Il racconto segue i French 75, ex gruppo rivoluzionario che si ritrova anni dopo per affrontare un nemico del passato. Un thriller teso e crepuscolare che può contare su un cast stellare guidato da Leonardo DiCaprio, Sean Penn e Benicio del Toro.

Scende invece al terzo posto Crime 101 – La strada del crimine, che racconta la storia di un ladro esperto deciso a compiere il colpo definitivo lungo l’autostrada 101 di Los Angeles. Tra piani intricati e indagini serrate, la tensione cresce mentre le forze dell’ordine si avvicinano sempre di più.

Serie TV: grandi ritorni e nuovi equilibri

Cambia completamente il podio delle serie TV, con il ritorno in vetta di The Boys, spinto dall’attesissima quinta stagione. Ambientata in un mondo in cui i supereroi sono celebrità corrotte, la serie racconta lo scontro tra individui comuni e potenti figure fuori controllo.

Balza al secondo posto Euphoria, che guadagna terreno grazie alla terza stagione. La serie continua a esplorare la vita di un gruppo di adolescenti tra dipendenze, relazioni complicate e identità in costruzione, con uno sguardo crudo e contemporaneo.

Chiude il podio Il racconto dell’ancella, che rientra in classifica probabilmente grazie all’attenzione generata dal sequel The Testaments. Ambientata in un futuro distopico dominato da un regime totalitario, la serie segue June nella sua lotta per la libertà in una società oppressiva e misogina.

Tendenze della settimana

Questa settimana conferma alcune tendenze chiare:

forte interesse per storie intense e morali, spesso legate alla storia o alla politica;

grande impatto delle uscite recenti (nuove stagioni e premi importanti);

il ritorno di titoli già amati che tornano a dominare le classifiche.

Classifica Top film e serie tv

Questa settimana JustWatch propone il seguente contenuto esclusivo: