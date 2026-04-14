Sicurezza nei pubblici esercizi: tappa a Melfi del percorso di Confcommercio Potenza

Prosegue il percorso avviato da Confcommercio Potenza dedicato alla sicurezza nei pubblici esercizi, con un nuovo incontro territoriale in programma giovedì 16 aprile 2026 alle ore 10:00, presso l’Hotel Due Pini di Melfi.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Comune di Melfi, Federalberghi e la Camera di Commercio, e rappresenta un’importante occasione di confronto diretto tra imprese e istituzioni.

All’incontro prenderanno parte i rappresentanti delle principali autorità preposte ai controlli e alla vigilanza sulle attività: Vigili del Fuoco, Carabinieri, Questura, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, ASP territoriale e Nucleo Anti Sofisticazione (NAS).

L’obiettivo è fornire agli operatori indicazioni chiare e aggiornate sulle misure obbligatorie in materia di ordine e sicurezza nei locali pubblici, con particolare attenzione agli aspetti più rilevanti emersi anche nel corso delle recenti attività ispettive: sicurezza antincendio, gestione delle emergenze, capienza, vie di fuga, materiali e rispetto delle normative vigenti.

L’incontro di Melfi si inserisce nel più ampio programma avviato da Confcommercio Potenza per accompagnare le imprese in un contesto normativo sempre più complesso e caratterizzato da un rafforzamento dei controlli. Dopo la prima fase dedicata all’informazione e al dialogo con le istituzioni, il percorso prosegue ora sul territorio, con l’obiettivo di consolidare una cultura condivisa della sicurezza.

“Vogliamo continuare a promuovere informazione, formazione e collaborazione – sottolinea il presidente Angelo Lovallo –. La sicurezza rappresenta un valore imprescindibile per le imprese e per la tutela di lavoratori e clienti. È fondamentale affrontare questo percorso con responsabilità e consapevolezza, ma anche con il supporto delle istituzioni”.

Il calendario degli incontri proseguirà nelle prossime settimane coinvolgendo le diverse aree della provincia, per garantire un supporto concreto e diffuso a tutte le imprese del territorio.

Confcommercio Potenza conferma così il proprio ruolo di raccordo tra sistema imprenditoriale e istituzioni, con l’obiettivo di coniugare legalità, prevenzione e sostenibilità delle attività economiche.