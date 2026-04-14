Presentata la lista “Ingegneri & Comunità” per le elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza

Potenza, 14 aprile 2026 — È stata ufficialmente presentata la lista “Ingegneri & Comunità”, che parteciperà alle prossime elezioni 2026/30 per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza.

La lista è guidata dall’ingegner Michele Lapenna, che ha un’importante esperienza nella rappresentanza della categoria, avendo già ricoperto in passato la carica di Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Potenza e di Consigliere Nazionale.

Ne fanno parte, oltre all’ing. Lapenna, i seguenti professionisti:

• Prof.ssa Ing. Donatella Caniani, Professore Ordinario di Ingegneria Sanitaria – Ambientale presso l’Università della Basilicata;

• Ing. Giuseppe D’Onofrio, già Presidente dell’Ordine di Potenza e Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Policoro;

• Ing. Anna Guarini, ingegnere edile Funzionario presso l’Ufficio Viabilità della Provincia di Potenza;

• Ing. Francesco Iantorno, ingegnere meccatronico libero professionista e Consigliere uscente;

• Ing. Giuseppe Laguardia, ingegnere edile Dirigente presso l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza;

• Ing. Giuseppe Lopiano, ingegnere civile libero professionista;

• Ing. Lucia Marotta, ingegnere idraulico libero professionista;

• Ing. Carmine Rocco Mecca, ingegnere civile libero professionista;

• Ing. Giorgio Maria Restaino, ingegnere civile libero professionista Consigliere uscente;

• Ing. Saverio Scavone, già Presidente dell’Ordine e ingegnere elettrotecnico libero professionista;

• Ing. Vito Sivolella, ingegnere civile Dirigente del Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Basilicata;

• Ing. Rosalia Smaldone, ingegnere ambientale Dirigente dell’Ufficio Energia della Regione Basilicata;

• Ing. Prosperino Suanno, ingegnere civile, docente e libero professionista;

• Ing. Maria Zaccardo, ingegnere ambientale dipendente azienda privata.

La lista “Ingegneri & Comunità” riunisce competenze trasversali, esperienze istituzionali e accademiche di alto livello e una forte rappresentanza sia del mondo libero professionale che di quello pubblico, con l’obiettivo di mettere al centro la comunità degli ingegneri e il loro ruolo nella società.

Si presenta alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza con un programma concreto, basato su sei grandi obiettivi per il prossimo quadriennio.

“Vogliamo riportare l’Ordine al centro della vita professionale degli ingegneri – dichiara la lista – non più solo come ente burocratico, ma come comunità attiva, utile e vicina ai suoi iscritti.”

I sei pilastri del programma:

1. Ingegneri&Lavoro

Piena tutela del titolo professionale e della dignità del lavoro, sia autonomo che dipendente. Impegno concreto per l’applicazione della Legge sull’Equo Compenso, valorizzazione degli ingegneri nella Pubblica Amministrazione e attivazione di uno Sportello Legale e Fiscale a supporto di tutti gli iscritti.

2. Ingegneri&PA

Supporto tecnico diretto a Comuni e Enti Locali, creazione di un Osservatorio sui Bandi e Affidamenti SIA, verifica preventiva della congruità dei corrispettivi a base di gara e istituzione di una task force congiunta Ordine-Unibas-PA per monitorare lo stato di strutture e infrastrutture pubbliche.

3. Ingegneri&Giovani

Accoglienza strutturata dei nuovi iscritti, percorsi formativi professionalizzanti in sinergia con l’Università della Basilicata, protocolli per tirocini retribuiti e iniziative che diano spazio e visibilità ai giovani (concorsi di idee, workshop, premi per tesi di laurea).

4. Ingegneri&Donne

Promozione di pari opportunità e contrasto alle discriminazioni attraverso l’istituzione della Commissione Pari Opportunità e la creazione dell’Associazione Donne Ingegneri e Architetti della Provincia di Potenza (AIDIA).

5. Ingegneri&Formazione

Corsi di formazione mirati e multidisciplinari per tutti i settori dell’ingegneria, accordi con la Pubblica Amministrazione per il riconoscimento reciproco delle attività formative e ricerca di risorse economiche per abbattere i costi a carico degli iscritti.

6. Ingegneri&Unibas

Rapporti stabili e strutturati con l’Università della Basilicata per aggiornare le competenze degli iscritti, progettare nuovi percorsi universitari e contrastare la fuga dei cervelli. Particolare attenzione al progetto “Ingegneria nei banchi di scuola” per orientare gli alunni delle scuole superiori.

La lista propone inoltre l’ingegnere Maurizio Sarli come Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione dell’Ordine.

“Non promettiamo parole, ma impegni precisi e misurabili. Vogliamo un Ordine che tutela, che forma, che collega e che guarda al futuro. Un Ordine che sia davvero degli ingegneri e per gli ingegneri.”