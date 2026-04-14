Open week Onda: esami gratuiti all’Irccs Crob

L’Irccs Crob aderisce all’(H) Open week promosso da Fondazione Onda ETS in occasione dell’11ª Giornata nazionale della salute della donna.

Il Crob, ospedale premiato con tre bollini rosa per l’attenzione di genere, offre alle donne un numero pari a 57 tra visite ed esami gratuiti dal 24 al 29 aprile.

Nel dettaglio, saranno offerte dai chirurghi senologi Graziella Marino, referente aziendale Onda, Alexios Thodas e Battistino Puppio, 16 visite senologiche per donne fuori fascia screening, di età compresa tra i 25 e i 40 anni. Le visite oncologiche saranno suddivise nei giorni di mercoledì 24 e venerdì 29 aprile, dalle ore 10 alle ore 12. È possibile prenotare telefonando al numero 0972 726634 dalle ore 12 alle ore 14.

I radiologi Giusy Dinardo, Manuela Botte e Antonello Villonio eseguiranno gratuitamente 25 ecografie mammarie per donne fuori fascia screening, di età compresa tra i 25 e i 40 anni, il giorno 28 aprile dalle ore 15 alle ore 17. Per prenotare è possibile contattare il numero 0972 726353 dalle ore 12 alle ore 14.

L’H Open week del Crob coinvolge la donna nella sua interezza con la ginecologa Francesca Sanseverino che mette a disposizione 16 visite ginecologiche gratuite suddivise nei giorni 28 e 29 aprile, dalle ore 12 alle ore 14, senza limiti di età. È possibile prenotare telefonando allo 0972 726724 dalle ore 12 alle ore 14.

“Come ogni anno l’Irccs Crob aderisce all’Open Week di Fondazione Onda – dice il direttore generale Irccs Crob Massimo De Fino che prosegue – il nostro impegno è rivolto alla promozione della cultura della prevenzione e della medicina di genere. Come ospedale premiato con tre Bollini rosa, il Crob si apre al territorio per facilitare l’accesso ad esami e visite specialistiche al fine di intercettare precocemente eventuali patologie, specialmente nelle fasce d’età non ancora coperte dai programmi di screening regionali.”

I servizi sono consultabili sul sito www.crob.it e sul sito www.bollinirosa.it, attraverso un motore di ricerca indicizzato per regione, provincia e area specialistica.

Fondazione Onda ETS, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, attribuisce dal 2007 il massimo di tre Bollini Rosa agli ospedali che garantiscono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili e l’(H) Open Week sulla salute della donna rappresenta l’espressione più concreta di questa rete.