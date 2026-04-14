La Diocesi di Tursi-Lagonegro si racconta

La Diocesi di Tursi-Lagonegro, guidata dal Vescovo S.E. Mons. Vincenzo Orofino, con duecento delegati diocesani e parrocchiali, si ritroverà a Scalea (CS), presso il Santa Caterina Village (Corso Mediterraneo n. 172), per vivere il Convegno Ecclesiale Diocesano, da venerdì 24 a domenica 26 aprile.

È un momento importante dal punto di vista spirituale, pastorale e sociale, vertice del percorso annuale della formazione permanente unitaria che ha tracciato il percorso storico (1976-2026) e identitario della Chiesa Locale nella sua configurazione di Diocesi di Tursi-Lagonegro.

Nei tre momenti formativi è stato ripercorso, alla luce dei temi (parole chiavi del Sinodo), il cammino fatto nei cinque decenni perché la memoria possa aprirsi alla profezia, perché la conoscenza degli organismi e delle strutture di partecipazione apra alla corresponsabilità più autentica e perché il Popolo di Dio si percepisca in uno stato permanente di “conversione pastorale e missionaria” (Evangelii gaudium 25).

Si desidera, infatti, continuare il lavoro per un approfondito discernimento evangelico circa la qualità della vita spirituale, ecclesiale e pastorale della Comunità diocesana e richiamare il fondamento della formazione integrale e armonica dei singoli e della comunità (comunione e identità) e individuare ambiti, metodi e piste pastorali per una partecipazione responsabile alla vita e alla missione della Chiesa, in questo territorio e in questo periodo storico (partecipazione e missione).

Soltanto il primo giorno ci saranno tre relazioni “frontali”. Interverranno: Mons. Vincenzo Orofino, il dott. Gianpiero Perri (Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata) e don Domenico Buglione, vicario generale, per l’introduzione ai gruppi di studio.

La seconda giornata, in quattro momenti, sarà interamente dedicata alle riflessioni che scaturiranno dalle tracce di lavoro dei gruppi di studio che giungeranno poi a sintesi nel quarto tempo di lavoro. Queste saranno presentate ai Convegnisti domenica mattina insieme alle prospettive pastorali che il Vescovo indicherà ai presenti.

Prenderanno parte al Convegno Ecclesiale Diocesano i Sacerdoti, i Diaconi, i rappresentanti dei Religiosi e delle Religiose, i membri del Consiglio Pastorale Diocesano, un delegato per ogni parrocchia, alcuni invitati.

Nel pomeriggio di venerdì 24 aprile sono invitati a partecipare anche gli operatori sociali attivi nel territorio diocesano (politici, amministratori, sindaci, consiglieri regionali, provinciali e comunali, dirigenti, operatori imprenditoriali, culturali e sindacali, etc.).