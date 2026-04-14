Giochi online: le app in voga nel 2026

Il settore del gaming online su dispositivi mobili continua a mostrare una crescita significativa anche in questo 2026, in linea con quanto successo negli anni precedenti. Questo vale sia in termini di utenti attivi sia di varietà di contenuti disponibilisugli store digitali. Le piattaforme principali, come Google Play e App Store, registrano milioni di download mensili per applicazioni che spaziano dai titoli competitivi agli esperimenti narrativi, dai puzzle alle simulazioni strategiche. L’offerta comprende ad esempio Action RPG, Open World, Battle Royale, giochi di carte e di sorte, simulazioni gestionali e giochi casual, permettendo agli utenti di scegliere tra esperienze più immersive o rapide e leggere. Le categorie a disposizione diventano ancora più ampie se si prendono in considerazione altresì i portali di gaming paralleli con giochi di ruolo, gestionali e quant’altro, oltre alle piattaforme per giocare a poker o ai game show in rete. Insomma, il gaming online abbraccia tutti i gusti e gli utenti riescono ad apprezzare talvolta anche più tipologie di giochi, senza fossilizzarsi su un unico genere.

Tra i titoli Action RPG e Open World, Genshin Impactmantiene una posizione di rilievo grazie a continui aggiornamenti, contenuti aggiuntivi e un mondo di gioco estremamente vasto. Molto attesi risultano Neverness to Everness, che integra meccaniche urbane simili a quelle di Grand Theft Auto in un contesto anime, e The Seven Deadly Sins Origin, noto per il comparto grafico curato e la libertà di esplorazione. CrisisX, titolo free-to-play, propone un’esperienza survival completa ottimizzata per mobile, combinando sopravvivenza, esplorazione e gestione delle risorse.

Per quanto riguarda gli sparatutto e i Battle Royale, la concorrenza resta elevata. PUBG Black Budget introduce meccaniche proprie di uno survival tattico e una progressione profonda, ma al momento è solo possibile provare il gioco (l’uscita vera e propria è attesa per questi mesi). Destiny: Risinginvece è già disponibile e porta l’esperienza MMO FPS su dispositivi mobili con personalizzazione delle armi e dinamiche derivate dalla versione console. I titoli storici Call of Duty: Mobile e PUBG Mobile continuano a essere tra i più giocati, confermandosi come punti di riferimento per chi cerca azione rapida e multiplayer competitivo. Nello specifico, è il primo menzionato ad avere infranto record storici come addirittura il miliardo di download: pur essendo un free-to-play, Activision ha superato il miliardo e mezzo di ricavi solo per questo titolo grazie alle microtransazioni interne.

Nel segmento dei giochi indie, puzzle e multiplayer, emergono esperienze più sperimentali. DREDGE propone una simulazione di pesca con elementi horror e esplorativi, ottimizzata per touch screen, mentre Cassette Beasts offre un RPG a turni con collezione di mostri tramite registrazioni audio. Tra i giochi casual più diffusi, Block Blast, Candy Crush e Match Mastersmantengono una forte popolarità per sessioni brevi e immediate, mentre Bloxd.io si segnala nel settore dei giochi cooperativi online, puntando sulla collaborazione tra utenti.

Anche le applicazioni dedicate a giochi di carte registrano alti livelli di utilizzo, che offrono versioni digitali di passatempi considerati tradizionali come briscola o scopa. Non mancano all’appello delle app più in voga anche titoli di simulazione e strategia, come Quarantine Zone The Last Check, che combinano gestione e sopravvivenza in prima persona, rispondendo a un interesse crescente per esperienze immersive e complesse.

Tra le novità nel 2026 non mancano i giochi di corse, con titoli come JDM: Japanese Drift Master che si distinguono per grafica, dinamiche di guida e multiplayer competitivo. La varietà di giochi e applicazioni disponibili conferma l’espansione costante del settore mobile, dove gli utenti possono combinare tempo libero, competizione e intrattenimento senza limitazioni di genere o piattaforma.