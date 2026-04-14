ASM porte aperte a Matera e Policoro il 16 aprile 2026 per la Giornata Mondiale della Voce

In occasione della Giornata Mondiale della Voce, in programma il 16 aprile, l’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria organizza un Open Day informativo sulla salute vocale, a cura dei logopedisti aziendali, che si svolgerà all’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera e all’Ospedale Giovanni Paolo II di Policoro.

Durante la giornata, i professionisti saranno a disposizione dei cittadini per fornire indicazioni sui corretti comportamenti vocali, promuovere la prevenzione dei disturbi della voce e orientare ai percorsi diagnostico-terapeutici disponibili.

Sarà possibile presentarsi dalle ore 11:30 alle ore 13:30 negli ambulatori di Matera e di Policoro per ottenere tutte le informazioni su prevenzione e cura.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è anche il Direttore Generale Maurizio Friolo, che evidenzia come “la promozione della salute passi anche attraverso azioni di informazione e prevenzione rivolte ai cittadini.

Iniziative come questa rappresentano un’opportunità concreta per avvicinare la popolazione ai servizi sanitari e diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza di prendersi cura della propria voce e, più in generale, del proprio benessere”.

“Prendersi cura della propria voce non è un gesto secondario, ma un atto di consapevolezza e tutela della propria salute.

La voce è relazione, emozione, identità: proteggerla significa migliorare la qualità della vita”, afferma il Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria Giacinto Asprella Libonati.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di promozione della salute dell’ASM, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione e favorire un accesso più consapevole ai servizi specialistici.