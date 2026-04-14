ARISA A CINQUE ANNI DAL SUO ULTIMO ALBUM ESCE IL 17 APRILE “FOTO MOSSE”

Foto Mosse è il nuovo album di Arisa, in uscita il 17 aprile. Un progetto che arriva a distanza di 5 anni dal suo ultimo lavoro in studio e segna un nuovo capitolo del suo percorso artistico, che la vede per la prima volta protagonista nella scrittura dei pezzi, raccogliendo e rielaborando le diverse sfumature del suo universo musicale ed emotivo. Il disco arriva dopo l’esperienza al 76° Festival di Sanremo con “Magica Favola”, brano che ha conquistato la Top 5 della finale e continua a riscuotere grande consenso da parte del pubblico, e dopo l’uscita di “Il tuo profumo”, il nuovo singolo che ha anticipato il nuovo album.

Foto Mosse mette al centro l’instabilità emotiva come cifra espressiva: relazioni imperfette, identità in trasformazione e un continuo oscillare tra bisogno d’amore e ricerca di sé. Il titolo suggerisce già l’estetica del progetto: immagini sfocate ma autentiche, frammenti di vita colti nel loro movimento, mai del tutto fermi o definitivi. È un racconto personale e diretto, in cui Arisa si espone in prima persona, attraversando le contraddizioni senza cercare soluzioni, ma abitandole. Amare senza perdersi, restare senza smettere di cercarsi: come nelle foto mosse, la verità si rivela proprio nel movimento.

Dal punto di vista autoriale, Foto Mosse conferma la centralità di Rosalba Pippa nella scrittura del progetto: Arisa per la prima volta firma infatti tutti i brani dell’album come autrice e/o compositrice, dando forma a un racconto coerente e profondamente personale. I testi si muovono tra immagini concrete e suggestioni poetiche, costruendo un linguaggio diretto ma stratificato, che trasforma esperienze intime in narrazioni universali. Accanto a lei, il disco vede la collaborazione dei Mamakass (Fabio Dalè e Carlo Frigerio), che hanno contribuito in modo significativo a definire l’impronta sonora dell’album, insieme ad autori come Giuseppe Anastasi, Dimartino e Galeffi.

In occasione dell’uscita del suo nuovo album Arisa ha annunciato un instore tour che la porterà a incontrare i fan nelle principali città italiane. Un ritorno particolarmente atteso, che arriva a distanza di diversi anni dall’ultima serie di firmacopie e che rappresenta un momento fortemente voluto dall’artista, pensato per ristabilire un contatto diretto, ravvicinato e autentico con il suo pubblico.

Questo il calendario degli appuntamenti instore annunciati:

19 Aprile 2026 – Roma Maximo Shopping Center, ore 17.30

22 Aprile 2026 – Nola (Napoli) Centro Commerciale Vulcano Buono, ore 17.30

26 Aprile 2026 – Milano Mondadori Duomo, ore 17.00

29 Aprile 2026 – Bussolengo (Verona) Centro Commerciale Porte dell’Adige, ore 18.00

3 Maggio 2026 – Torino Centro Commerciale Porte di Torino, ore 17.00

Intanto si avvicina anche il nuovo percorso live, che vedrà Arisa protagonista nei prossimi mesi con una serie di appuntamenti in tutta Italia. Il viaggio prenderà il via a maggio con le date première (Roma e Milano sono già sold out), per poi proseguire durante l’estate nelle principali location a cielo aperto e continuare in autunno con il tour nei teatri. Un racconto dal vivo che accompagnerà l’uscita di Foto Mosse e porterà sul palco i nuovi brani insieme ai momenti più iconici della sua carriera.

ARISA – CALENDARIO COMPLETO AGGIORNATO

ARISA – LIVE PREMIÈRE

20 maggio 2026 – Civitanova Marche (MC), Teatro Rossini (data zero)

22 maggio 2026 – Roma, Teatro Brancaccio – SOLD OUT

29 maggio 2026 – Milano, Teatro Lirico – SOLD OUT

ARISA – SUMMER TOUR

13 giugno 2026 – Mestre (VE), Parco Bissuola

25 giugno 2026 – Alessandria, San Giorgio Festival – La Cittadella

28 giugno 2026 – Piacenza, Palazzo Farnese

30 giugno 2026 – Verona, Teatro Romano

4 luglio 2026 – Bard (AO), Forte di Bard

7 luglio 2026 – Castellazzo di Bollate (MI), Festival di Villa Arconati

11 luglio 2026 – Cervia (RA), Piazza Garibaldi

15 luglio 2026 – Caserta, Belvedere di San Leucio

19 luglio 2026 – Sampeyre (CN), Suoni dal Monviso

30 luglio 2026 – San Pancrazio Salentino (BR), Forum Eventi

2 agosto 2026 – Zafferana Etnea (CT), Etna in Scena – Anfiteatro Falcone e Borsellino

3 agosto 2026 – Palermo, Teatro Verdura

7 agosto 2026 – Marina di Pietrasanta (LU), La Versiliana Festival

8 agosto 2026 – Castiglioncello (LI), Castello Pasquini

21 agosto 2026 – Roccella Jonica (RC), Roccella Summer Festival / Teatro al Castello

29 agosto 2026 – Vicenza, Piazza dei Signori

4 settembre 2026 – Aquileia (UD), Piazza Capitolo

6 settembre 2026 – Macerata, Sferisterio

ARISA – LIVE TOUR

14 novembre 2026 – Parma, Teatro Regio

17 novembre 2026 – Genova, Politeama Genovese

19 novembre 2026 – Montecatini Terme (PT), Teatro Verdi

23 novembre 2026 – Lugano, LAC

25 novembre 2026 – Torino, Teatro Colosseo

28 novembre 2026 – Milano, Teatro Lirico

30 novembre 2026 – Firenze, Teatro Verdi

2 dicembre 2026 – Bari Bitritto, Palatour

4 dicembre 2026 – Napoli, Teatro Augusteo

7 dicembre 2026 – Roma, Teatro Brancaccio

10 dicembre 2026 – Bologna, Europauditorium

12 dicembre 2026 – Legnano (MI), Teatro Galleria

14 dicembre 2026 – Padova, Gran Teatro Geox

16 dicembre 2026 – Brescia, Teatro Clerici

21 dicembre 2026 – Cremona, Teatro Ponchielli