AB InBev protagonista al Belgian Beer Weekend di Venezia

AB InBev – leader mondiale nel settore della birra – partecipa al Belgian Beer Weekend Venice 2026, la prima edizione europea del celebre evento al di fuori del Belgio, in programma dal 18 al 20 aprile presso la Pescheria di Rialto, nel cuore di Venezia.

In questo contesto, AB InBev sarà presente insieme ad altri protagonisti del panorama brassicolo belga, con tre dei suoi brand – Stella Artois, Leffe e Hoegaarden – per celebrare una tradizione unica, riconosciuta nel 2016 come Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO per la sua straordinaria diversità di stili, la continua capacità di innovazione, l’elevata qualità e la forte rilevanza culturale.

Nato nel 1998 nella Grand-Place di Bruxelles, il Belgian Beer Weekend è oggi uno degli appuntamenti più autorevoli dedicati alla cultura birraia belga che, a dieci anni dal riconoscimento UNESCO, rimane espressione di una tradizione che continua a evolversi e a rinnovarsi nel tempo.

La partecipazione di AB InBev al Belgian Beer Weekend Venice 2026 rappresenta un’occasione unica per valorizzare una storia che affonda le proprie radici nella tradizione birraria europea.

Con una presenza in Europa che si sviluppa a partire da storici birrifici e tradizioni locali, AB InBev è oggi il risultato di un percorso edificato nel tempo e che ha contribuito a definire la cultura della birra nel continente.

La sua storia risale al birrificio Den Hoorn di Leuven in Belgio, fondato nel 1366, e oggi il gruppo ha consolidato un patrimonio costruito su secoli di esperienza birraria europea. Questa eredità continua a vivere nei suoi brand, mantenendo un forte legame con le origini belghe e con una cultura della birra riconosciuta a livello globale.

All’interno di questo contesto si inseriscono marchi iconici come Stella Artois, premium lager piacevolmente amara e con delicati aromi fruttati e floreali, le cui origini risalgono a oltre 600 anni fa con la fondazione del birrificio Den Hoorn a Leuven. Stella Artois nacque come dono natalizio agli abitanti di Leuven, e il nome “Stella” rende omaggio a quell’occasione.

Sarà presente poi Leffe, prodotto storicamente d’Abbazia le cui radici affondano nel 1240 – quando i padri iniziarono a produrre birra unendo tradizione monastica e ricerca della qualità – dal sapore elegante e complesso, morbido e fruttato con retrogusto lievemente speziato, corpo deciso e colore dorato.

Leffe Blonde sarà affiancata anche da Leffe Rouge, dalle note maltate e leggermente speziate con sentori di agrumi canditi, Leffe Ambree, ambrata ed equilibrata con sfumature di malto tostato, Leffe Tripel, più strutturata e intensa, e Leffe Rituel 9°, caratterizzata da un profilo complesso e deciso. Infine, ci sarà anche Hoegaarden, nata nel 1445 nell’omonimo villaggio nel Brabante Fiammingo, dalle note agrumate e speziate grazie all’utilizzo di scorza d’arancia e coriandolo.

«Per AB InBev, essere parte di questa tradizione significa contribuire a mantenere viva una cultura fatta di passione, qualità e convivialità. Il Belgian Beer Weekend è un’occasione preziosa per permettere al pubblico di assaporare e riscoprire un patrimonio birrario europeo ricco di storia, capace ancora oggi di creare legami e di essere condiviso» ha dichiarato Ief Timmermans, Country Director di AB InBev Italia.

«In un contesto internazionale sempre più complesso e interconnesso, l’Europa dovrebbe riscoprire le proprie radici e impegnarsi a preservare i valori che ne hanno plasmato l’identità, come il rispetto per le tradizioni e per l’artigianato.

Valori incarnati perfettamente dalle birre belghe, prodotti che, attraverso la tradizione ma anche grazie a una costante innovazione, rappresentano l’Europa che vogliamo: un’Europa che guarda al futuro senza dimenticare il proprio passato» continua Andy Detaille, Ambasciatore del Belgio.

Attraverso il proprio portafoglio di marchi, AB InBev contribuirà a offrire ai visitatori un’esperienza che va oltre la degustazione, favorendo la conoscenza dei diversi stili birrari, dei processi produttivi e della storia che caratterizza il mondo della birra belga.

Il Belgian Beer Weekend Venice 2026 è un evento gratuito e aperto al pubblico, pensato per appassionati, curiosi e professionisti del settore, e la presenza di AB InBev si inserisce come parte di un più ampio dialogo tra tradizione e contemporaneità.