Un altro successo nazionale per lo sport lucano

Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, esprime soddisfazione e rivolge i più sentiti complimenti alla squadra femminile del CMB Futsal Team per la conquista della Coppa Italia Serie A.

“Questo trionfo – dice il Presidente – premia il lavoro della società, dello staff tecnico e, soprattutto, di un gruppo di atlete che hanno dimostrato grinta e determinazione.

Portare un titolo nazionale in Basilicata, in una disciplina in forte crescita come il calcio a 5 femminile, è un segnale potente: dimostra che non esistono traguardi preclusi quando si investe nel talento e nel lavoro di squadra”.