CALCIO & SPORT
Un altro successo nazionale per lo sport lucano
I complimenti del presidente Bardi alla squadra femminile del CMB Futsal Team per la conquista della Coppa Italia Serie A. "Questo trionfo - ha detto - premia il lavoro della società, dello staff tecnico e, soprattutto, di un gruppo di atlete che hanno dimostrato grinta e determinazione".
Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, esprime soddisfazione e rivolge i più sentiti complimenti alla squadra femminile del CMB Futsal Team per la conquista della Coppa Italia Serie A.
“Questo trionfo – dice il Presidente – premia il lavoro della società, dello staff tecnico e, soprattutto, di un gruppo di atlete che hanno dimostrato grinta e determinazione.
Portare un titolo nazionale in Basilicata, in una disciplina in forte crescita come il calcio a 5 femminile, è un segnale potente: dimostra che non esistono traguardi preclusi quando si investe nel talento e nel lavoro di squadra”.