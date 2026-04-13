Stefano Del Lungo premiato a Vinitaly

Importante riconoscimento per Stefano Del Lungo, archeologo ricercatore presso il CNR, insignito del prestigioso Premio Angelo Betti come Benemerito della viticoltura italiana dall’Ente Fiera di Verona.

Il premio è stato conferito dal direttore di Alsia – Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura, Michele Blasi, a testimonianza dell’alto valore del lavoro svolto da Del Lungo nel campo della ricerca storica applicata alla viticoltura, con particolare riferimento al territorio lucano.

Le motivazioni del riconoscimento risiedono nelle numerose e approfondite ricerche dedicate alla storia della viticoltura della Basilicata, che hanno dato origine a pubblicazioni di grande rilievo sia dal punto di vista scientifico sia storico, contribuendo in maniera significativa alla valorizzazione del patrimonio vitivinicolo regionale.

Determinante, inoltre, la sinergia sviluppata negli anni con Alsia, CREA e il Consorzio di Tutela della DOC Terre dell’Alta Val d’Agri. Questa collaborazione ha consentito di ottimizzare le attività di ricerca e di raggiungere risultati concreti e di grande impatto per il settore.

“Il riconoscimento rappresenta non solo un premio al percorso professionale di Stefano Del Lungo – ha dichiarato Blasi- ma anche un tributo al valore della ricerca e della cooperazione istituzionale per lo sviluppo e la tutela della viticoltura italiana”.