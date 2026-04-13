Scuola, Ente Parco Pollino e CEAS Osservatorio fanno squadra: gli impollinatori al centro dell’educazione ambientale

Un’alleanza virtuosa tra istituzioni educative e realtà territoriali ha dato vita a un importante progetto di sensibilizzazione ambientale che va oltre il territorio del Pollino.

Protagonisti dell’iniziativa oltre all’Ente Parco Nazionale del Pollino e al Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilitá (CEAS) Osservatorio Avifaunistico, sono le Scuole, come l’Istituto Comprensivo Luigi Settembrini di Nova Siri Paese e Scalo uniti con un obiettivo comune: diffondere la conoscenza e l’importanza degli impollinatori per la salvaguardia degli ecosistemi.

Api, farfalle, bombi e altri insetti impollinatori rappresentano un pilastro fondamentale della biodiversità, ma negli ultimi anni sono sempre più minacciati da cambiamenti climatici, uso intensivo di pesticidi e perdita di habitat naturali.

È proprio da questa consapevolezza che nasce il progetto educativo “Insieme si vince #noisiamopollino”, rivolto soprattutto alle nuove generazioni.

Le attività si sviluppano attraverso laboratori didattici, escursioni sul campo e incontri con esperti, che coinvolgono direttamente gli studenti in un percorso di apprendimento attivo.

I ragazzi hanno l’opportunità di osservare da vicino il lavoro degli impollinatori, comprendendone il ruolo essenziale nella riproduzione delle piante e nella produzione alimentare.

La collaborazione tra scuola, Parco e CEAS permette di unire competenze scientifiche, conoscenza del territorio e metodologie didattiche innovative.

Particolarmente significativa è l’esperienza della piantumazione, degli orti didattici e delle aree fiorite create nei pressi delle scuole, pensate proprio per attrarre gli insetti impollinatori.

Questi spazi diventano veri e propri laboratori a cielo aperto, dove teoria e pratica si incontrano.

Il progetto non si limita agli studenti: campagne informative coinvolgono anche le famiglie e la cittadinanza, con l’obiettivo di promuovere comportamenti più sostenibili e rispettosi dell’ambiente.

La sinergia tra istituzioni dimostra come la collaborazione possa trasformarsi in uno strumento efficace per affrontare le sfide ambientali contemporanee.

La tutela degli impollinatori diventa così un esempio concreto di educazione ambientale partecipata e consapevole.