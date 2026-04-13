“Pensare la musica oggi” Il Conservatorio di Matera promuove un ciclo di incontri tra ricerca, ascolto e divulgazione

Il Conservatorio di Musica “Egidio Romualdo Duni” di Matera presenta “Pensare la Musica Oggi”, un ciclo di incontri promosso dal Dipartimento di Musicologia che intende offrire al pubblico e alla comunità accademica uno spazio di riflessione, approfondimento e confronto sui linguaggi musicali, tra passato e contemporaneità.

Gli appuntamenti, in programma alle ore 18.00 presso la Sala Rota (via Duomo), si articolano in tre momenti distinti ma complementari, capaci di coniugare ricerca musicologica, prassi esecutiva e divulgazione culturale, restituendo la complessità e la vitalità del pensiero musicale.

Il ciclo si apre il 16 aprile con “Antonio Duni tra ricerca, musica e memoria. DuniEnsemble: le Sonate ritrovate”, occasione di presentazione del CD edito da Brilliant Classics a cura di Natalia Lucia Bonello(traversiere) e Claudia Di Lorenzo (clavicembalo), dedicato alla riscoperta di un repertorio di grande interesse storico e artistico.

Il 23 aprile sarà la volta di Franco Degrassi, autore del volume “Acusmatica. Un’arte sonora” (ed. Auditorium), che dialogherà con il pubblico intorno alle prospettive della musica elettroacustica e alle nuove frontiere dell’ascolto.

Il ciclo si concluderà il 30 aprile con “Il mondo musicale di Louis Armstrong: dal jazz al pop”, lezione-concerto a cura di Carlo De Toma, dedicata a una delle figure più influenti della storia della musica del Novecento, Louis Armstrong.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia visione culturale che riconosce nella musicologia uno strumento fondamentale per comprendere la musica non solo come pratica artistica, ma come fenomeno storico, sociale e culturale. Approfondire, analizzare e contestualizzare i repertori significa infatti formare musicisti e studiosi più consapevoli, capaci di interpretare il presente alla luce della tradizione e delle sue continue trasformazioni.

“Promuovere occasioni di riflessione musicologica – dichiara il Direttore Carmine Antonio Catenazzo – significa rafforzare la missione culturale del nostro Conservatorio, ponendolo come luogo di produzione e diffusione del pensiero musicale. Iniziative come questa contribuiscono a creare un dialogo vivo tra ricerca e pratica, tra istituzione e territorio, in una prospettiva sempre più aperta e internazionale”.

“Pensare la Musica Oggi“ nasce con l’intento di offrire chiavi di lettura plurali e accessibili – afferma la referente del progetto, Beatrice Birardi – mettendo in relazione esperienze diverse: dalla riscoperta del patrimonio storico alla riflessione sulle pratiche contemporanee, fino alla divulgazione di grandi figure della musica. È un invito all’ascolto consapevole e alla curiosità critica”.

Il ciclo è aperto a tutti – studenti, studiosi, musicisti e appassionati – confermando il ruolo del Conservatorio di Matera come centro attivo di produzione culturale e di alta formazione.