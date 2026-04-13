Meloni al Papa: sostegno al viaggio in Africa e impegno dell’Italia per pace e cooperazione

Il Presidente del Consiglio ha inviato un messaggio ufficiale al Pontefice in occasione dell’imminente missione apostolica nel continente africano, esprimendo apprezzamento e vicinanza per un viaggio considerato di grande valore spirituale e diplomatico.

Nel testo, la premier ha formulato i migliori auspici per la riuscita della visita pastorale, che porterà il Santo Padre per la prima volta in Africa, con tappe in Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale.

Un itinerario significativo, volto a rafforzare il dialogo con le comunità locali e a promuovere valori di pace e solidarietà.

Il capo del Governo ha sottolineato l’importanza del ruolo della Santa Sede nel favorire la risoluzione delle tensioni internazionali e nel sostenere percorsi di riconciliazione tra i popoli.

L’azione del Pontefice, si evidenzia nel messaggio, si inserisce in continuità con quella dei suoi predecessori, mantenendo centrale l’impegno per la pace e il sostegno alle comunità cristiane.

Infine, è stato ribadito l’impegno dell’Italia a rafforzare la collaborazione con i Paesi africani, attraverso iniziative orientate allo sviluppo condiviso, alla stabilità e al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni.

Un percorso che mira a costruire nuove forme di cooperazione e a contribuire concretamente alla sicurezza e al benessere dell’area.