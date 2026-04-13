La Serie A punta su Malagò per la guida della FIGC: ampia maggioranza tra i club
La Lega Serie A ha individuato in Giovanni Malagò il proprio candidato alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio.
La decisione è maturata nel corso dell’assemblea dei club, riunita a Milano, dove è arrivato il via libera ufficiale al suo nome.
L’ex presidente del CONI ha ottenuto un sostegno molto ampio: ben 18 società hanno espresso voto favorevole alla sua candidatura, delineando un fronte compatto attorno alla sua figura.
Solo due club, Lazio e Verona, si sono opposti alla proposta, rimanendo isolati rispetto alla maggioranza.
La scelta di Malagò rappresenta un segnale di continuità istituzionale e di fiducia in una figura di grande esperienza nel mondo dello sport italiano, chiamata ora a raccogliere una sfida cruciale per il futuro del calcio nazionale.