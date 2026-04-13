La politica italiana si schiera con il Papa: le reazioni unanimi alle parole di Trump

Le dichiarazioni di Donald Trump sul Papa hanno scatenato reazioni trasversali in tutta la politica italiana, sollevando un acceso dibattito sull’opportunità e il contenuto delle sue parole nei confronti del Pontefice.

Matteo Salvini, leader della Lega, è stato uno dei primi a difendere Papa Francesco. In un’intervista a Telelombardia, Salvini ha dichiarato: “Se c’è una persona che si sta spendendo sul tema della pace e sulla soluzione del conflitto, è Papa Leone.

Attaccare il Papa, uomo simbolo di pace e guida spirituale per miliardi di cattolici, non mi sembra una cosa utile e intelligente da fare.” Il vicepremier ha voluto sottolineare l’importanza del Pontefice come guida morale, soprattutto in tempi di conflitto internazionale.

Anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha espresso il suo rispetto nei confronti del Papa, ribadendo su X (ex Twitter) il suo “rispetto, ammirazione ed affetto” per la figura di Papa Francesco, aggiungendo che la sua azione per la pace deve essere apprezzata a livello globale.

Dal fronte del governo, anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha manifestato la sua stima per il Pontefice. “Io nutro grandissimo rispetto nei confronti del Santo Padre. È un uomo forte, determinato, che parla di fede e di pace fin dal giorno in cui è stato eletto Papa.

Credo e condivido profondamente il suo pensiero – lo dico da cristiano – quando dice che la pace è un fatto che riguarda l’impegno di ciascuno di noi”, ha dichiarato Tajani, mettendo in evidenza l’importanza delle parole del Papa come guida per la politica internazionale.

Il ministro ha anche sottolineato l’importanza della missione del Pontefice in Africa, un continente centrale per la stabilità del Mediterraneo e del Medio Oriente, e ha lodato il suo impegno per la pace, che si riflette nelle azioni umanitarie dell’Italia in Sudan.

Le reazioni dalle forze di opposizione sono state altrettanto forti. Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha espresso “piena solidarietà” a Papa Francesco, accusando Trump di spingersi “oltre ogni tollerabilità con il suo metodo di arroganza”.

Secondo Schlein, insultare il Papa per il suo forte richiamo alla pace e alla dignità umana è un atto gravissimo che rivela “la cultura della sopraffazione di chi non tollera voci libere.”

Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, ha rilanciato le parole di Papa Francesco contro la guerra, sottolineando che “le parole di Papa Leone XIV sono la migliore reazione agli attacchi insostenibili e inqualificabili arrivati da Trump.”

Conte ha poi criticato la reazione della premier Giorgia Meloni, chiedendosi come mai la leader di Fratelli d’Italia non avesse ancora preso una posizione chiara su una vicenda che sta dividendo l’opinione pubblica mondiale.

Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha posto l’accento sull’ipocrisia di alcune frange politiche che, pur rivendicando il proprio cristianesimo, non si schierano in difesa del Papa. “Dove sono le madri, donne, cristiane?

E quelli che andavano in giro con i rosari? Quando Trump dice queste cose sul Papa, perché non dicono che Trump si deve vergognare?” ha dichiarato Renzi, puntando il dito contro il comportamento di alcuni politici italiani di fronte agli attacchi al Papa.

Le parole di Trump, quindi, non solo hanno suscitato una grande risposta in Italia, ma hanno anche messo in luce le profonde divisioni politiche e morali, con molti che si schierano a difesa della figura del Pontefice come simbolo universale di pace e dialogo.