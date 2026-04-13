Incidente sulla Basentana: quattro feriti e traffico bloccato

Nel tardo pomeriggio di domenica 12 aprile, intorno alle ore 18.20, le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza sono intervenute lungo la strada statale 407 Basentana, nei pressi del chilometro 17+500, a seguito di un sinistro che ha visto coinvolti due automezzi.

Le quattro persone a bordo dei veicoli hanno riportato ferite e sono state assistite dal personale sanitario del 118, giunto tempestivamente sul luogo dell’accaduto. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.

Il tratto stradale interessato è stato temporaneamente interdetto al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.