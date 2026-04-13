Forestazione, Bardi convoca il tavolo tecnico

Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha convocato il tavolo tecnico sul comparto della forestazione. L’appuntamento è fissato per venerdì prossimo, 17 aprile, alle ore 15, nella Sala Verrastro. All’incontro sono stati invitati i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil. La convocazione arriva a pochi giorni di distanza dall’incontro dello scorso 9 aprile con i sindacati di categoria, durante il quale il governatore ha ascoltato le richieste delle organizzazioni sindacali, assicurando il proprio impegno a risolvere le questioni legate alle giornate lavorative e al futuro degli addetti. Intervento che, però, come evidenziato dallo stesso Bardi nel corso della riunione del 9 aprile, non può prescindere da un confronto tecnico basato sui dati. Il tavolo di venerdì, dunque, avrà il compito di entrare nel merito della gestione del settore attraverso un’analisi rigorosa dei numeri per poter calibrare l’intervento finanziario della Regione.