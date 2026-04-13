Basilicata Casa Comune e CISL Basilicata presentano la proposta di legge sulla rete regionale di coworking.

Si terrà domani, martedì 14 aprile, alle ore 11, presso la Sala riunioni della Vice Presidenza – 4 ° Piano Palazzo del Consiglio regionale, la conferenza stampa di presentazione della proposta di legge recante “Istituzione della Rete regionale di coworking della Basilicata”.

L’iniziativa, promossa in condivisione con la CISL Basilicata, rappresenta un passo concreto verso l’introduzione di un modello organizzativo più moderno ed efficiente nella pubblica amministrazione regionale, capace di coniugare innovazione e sostenibilità riducendo il pendolarismo e migliorando la qualità della vita dei dipendenti.

Alla conferenza stampa prenderanno parte il Vice Presidente del Consiglio Regionale Angelo Chiorazzo, il Capogruppo di Basilicata Casa Comune Gianni Vizziello, il Segretario Generale della CISL Basilicata Vincenzo Cavallo e il Segretario regionale CISL Funzione Pubblica Vincenzo Pernetti.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati i contenuti e gli obiettivi della proposta di legge, che punta alla creazione di una rete territoriale di spazi di lavoro condivisi, valorizzando le sedi periferiche e rafforzando la presenza istituzionale nei territori, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.